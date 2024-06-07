Топ-5 рецептов вкусных закусок для летнего пикника

Закуски хорошо подходят для выезда на природу, их можно приготовить заранее, они не потребуют много времени на готовку, а в результате получается вкусная и сытная еда. Zakon.kz собрал простые рецепты популярных и изысканных закусок.

Чесночная лепешка с моцареллой

Чесночная лепешка хороша тем, что ее можно есть и горячей, и охлажденной. Во время пикника можно ее разогреть на решетке гриля. Для приготовления вам понадобятся:

Мука – 280 г

Молоко – 125 мл

Масло сливочное – 60 г

Яйцо – 1 шт.

Сыр моцарелла – 200 г

Чеснок – 2 зубчика

Дрожжи (сухие) – 1 ч. ложка

Сахар – 1 ст. ложка

Соль – на кончике ножа





Фото: freepik

Как приготовить чесночную лепешку с моцареллой

В емкости растереть сахар с яйцом, часть сливочного масла (40 г). Добавить муку, дрожжи, все смешать. Медленно влить молоко, продолжая мешать. Замесить тесто, оно должно быть плотным, но не тугим. Готовое тесто накрыть полотенцем, убрать в теплое место на 20 минут для подъема. В другое емкости соединить 20 г мягкого сливочного масла и рубленый чеснок. Сыр порезать небольшими кубиками толщиной 3 мм. Выложить на противень пекарскую бумагу, смазанную растительным маслом, на пергамент – подошедшее тесто. Аккуратно, надавливая руками, растянуть тесто в круг или овал толщиной 3 см. Сделать перекрестные надрезы ножом по поверхности теста и смазать всю поверхность смесью масла и чеснока. Кусочки сыра распределить по углублениям поверхности. Выпекать в духовке в течение 20 минут при температуре 200°C.

Запеченные ароматные цукини

Очень простая в приготовлении и вкусная закуска. Можно использовать как гарнир к шашлыкам. Специи выбрать по своему вкусу. Для приготовления понадобятся:

Цукини – 4 шт.

Сыр пармезан – 50 г

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Тимьян (сухой) – ½ ложки

Орегано (сухой) – ½ ч. ложки

Базилик (сухой) – ½ ч. ложки

Чесночный порошок – ¼ ч. ложки

Петрушка – 1 веточка

Соль и перец по вкусу

Как приготовить запеченные ароматные цукини

В емкости смешать все сухие специи, соль, перец и сыр, натертый на мелкой терке. Цукини порезать брусочками одинакового размера. Выложить на противень пекарскую бумагу. Духовку разогреть до 180°C. Обвалять в смеси сыра и специй брусочки цукини, выложить их на бумагу, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке 20 минут.

Цветная капуста в кляре

Популярная закуска для летнего отдыха на природе, ее удобно приготовить заранее, выложить в контейнер и подать гостям.

Капуста цветная – 1 средний кочан

Яйца – 2 шт.

Сливки (10-20%) – 100 мл

Мука – 200 г

Крахмал (картофельный) – 2 ст. ложки

Горчичный порошок – 2 ст. ложка

Соль и сахар – на кончике ножа

Масло растительное (для фритюра) – 1 л





Фото: freepik

Как приготовить цветную капусту в кляре

Традиционно подготовить капусту для обжарки – разделить по соцветиям, выложить в кастрюлю, залить водой и варить минут 5 (до полуготовности). После чего воду слить и остудить капусту. Для кляра: смешать в большой емкости муку, крахмал, горчичный порошок, соль и сахар. В отдельной миске взбить яйца со сливками, затем их влить в сухую смесь со специями, продолжая мешать венчиком. Кляр должен получиться, как сметана. Растительное масло влить в казан и хорошо разогреть. Каждое соцветие поочередно опускать в кляр, затем аккуратно в раскаленное масло. Жарить не более 2 минут. Готовую цветную капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Риет из запеченного лосося

Очень вкусная и простая в приготовлении французская закуска из рыбы. Для ее приготовления понадобятся:

Лосось свежий – 300 г

Хрен (протертый) – 2 ч. ложки

Сливки (10–20%) – 2 ст. ложки

Сыр сливочный – 1 ст. ложка

Лимонный сок – 2 ч. ложки

Укроп – 2-3 веточки

Соль и перец по вкусу





Фото: freepik

Как приготовить риет из запеченного лосося

Подготовить как обычно лосось для запекания в фольге. Духовку разогреть до 180°C. Запекать в течение 20 минут, обернув в фольгу, предварительно посолить и поперчить. Смешать лосось со сливками, хреном, сыром до однородной консистенции, по желанию добавить рубленную зелень и лимонный сок. Выложить готовую закуску в стеклянную емкость и убрать в холодильник на полчаса.

Тортилья с тунцом по-средиземноморски

Еще один отличный рецепт закуски на скорую руку.

Тунец консервированный – 300 г

Лук красный (резаный) – ¼ стакана

Помидоры – 2 шт.

Салатный микс – 100 г

Петрушка (рубленая) – ¼ стакана

Маслины (мелко порезанные) – ¼ стакана

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Цедра лимона – ½ ч. ложки

Лимонный сок – 2 ст. ложки

Соль и перец по вкусу

Тортильи – 4 шт.

Как приготовить тортильи с тунцом по-средиземноморски

Лук, петрушку и маслины мелко порезать. Заправить оливковым маслом, лимонным соком, добавить цедру, поперчить и посолить. Все хорошо перемешать. Тунец размять вилкой и смешать с подготовленной смесью. Листья салата помыть, обсушить, помидоры порезать дольками. На лепешки выложить тунец, листья салата, две дольки помидора, затем сворачиваем и разрезаем пополам.

Ранее Zakon.kz рассказал, как приготовить малосольные огурчики, картофельное печенье с сыром и еще несколько топовых закусок для выезда на природу. Материал можно прочесть здесь.