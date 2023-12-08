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Почему нельзя начинать новогоднее застолье с оливье

Почему нельзя начинать новогоднее застолье с оливье Фото: phxere
Оливье – всенародно любимый салат к главному празднику в году. Однако диетолог Марина Макиша заявляет, что начинать праздновать Новый год нужно с овощных салатов. А оливье лучше оставить напоследок, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, беспорядочное хватание еды со стола чревато несварением и болью в желудке.

Врач настоятельно рекомендует употреблять пищу в определенном порядке.

"Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже все остальное".Марина Макиша

Первое – овощи и зелень. К примеру, как отмечено в публикации Life.ru, можно сделать овощной салат.

Далее – нежирные белковые нарезки из мяса и рыбы.

В небольшом количестве это поможет усилить выработку пищеварительных фрагментов. На столе также приветствуется что-то квашеное или моченое, например капуста или помидоры соответственно.

"Можно еще поставить на новогодний стол салат "Ташкент" с говядиной и дайконом, содержащим определенные энзимы – ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты. Этот салат лучше есть во вторую очередь – после овощного "Весеннего" и перед тяжелым оливье".Марина Макиша

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Ранее специалист уже объясляла, почему не надо заправлять сразу целый тазик оливье, и рассказала, с какого момента начинается отсчет его срока годности.

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