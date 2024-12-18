"Дубайский оливье" на Новый год: что это и как приготовить

После нашумевшего дубайского шоколада перед главным праздником в году набирает обороты новый кулинарный тренд. Теперь любителям экзотики доступен рецепт салата "Дубайский оливье", сообщает Zakon.kz.

Заменить классический оливье на дубайский предлагает кулинарный блогер Петрос Казаков. Основное отличие блюда от привычного всем варианта заключается в подаче.

Салат выглядит как чизкейк, форму и цвет ему придают добавка из желатина и пищевого красителя.

А уже начинку составляют вполне традиционные ингредиенты, от докторской колбасы до вареного яйца. Только зеленый горошек Казаков предлагает пюрировать вместе с майонезом.

"В данном варианте оливье я использую свои любимые ингредиенты: колбасу и соленые огурцы. Вы свободно можете заменить соленые огурцы на свежие, а колбасу – на говядину, курицу и прочее". Петрос Казаков

Однако новинка не вызвала восторга у пользователей Сети.

Сейчас такой тренд везде добавлять слово "дубайский"?

Лучше обычный оливье в тазике.

Скажите, если я сейчас начну, то к Новому году успею?

Я подожду селедку.

Дубайская шуба или дубайская мимоза будет?

Это прям шедевр, а не салат! Жду селедку из Монако.

А в Дубае есть докторская колбаса?

Не занимайтесь ерундой.

Это, конечно, красиво, но, кажется, невкусно.

Если вы пропустили массовую "истерию" по поводу дубайского шоколада, то ранее мы рассказывали, как можно его приготовить в домашних условиях. Простой рецепт находится по этой ссылке.