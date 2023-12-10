Простой способ улучшить здоровье назвали ученые

Нейробиолог Эмма Дюпюи рассказала о том, что посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление, сообщает Zakon.kz.

Основываясь на данных нескольких тысяч человек, собранных в течение 10 лет, пишет The Conversation, специалист рассказала, что у людей, которые регулярно (каждые два-три месяца или чаще) посещают культурные заведения (театры, оперные театры, музеи, галереи), на 50% ниже риск развития деменции и депрессии и на 40% ниже риск развития синдрома старческой слабости (возрастного ухудшения здоровья и утраты бытовой независимости).

Некоторые исследования уже подтвердили, что контакт с произведениями искусства может снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. Однако физическое и психологическое расслабление еще не означает, что посещение музеев улучшает здоровье.

Предполагается, что воздействие искусства может привести к более здоровому старению, но требуется больше исследований, чтобы подтвердить причинно-следственную связь.

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