Простые способы улучшить концентрацию внимания

Нейробиолог из Мичиганского университета Синди Ластиг рассказала, что отказ от многозадачности, сложные хобби и грамотный отдых помогают улучшить концентрацию внимания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Medical Xpress, способность людей целенаправленно концентрировать внимание на одном предмете с годами неуклонно падает. Причины кроются не только в технологиях, но и в особенностях человеческого мозга. Он эволюционно приспособлен к быстрому переключению внимания – раньше это помогало замечать угрозы, сегодня же внимание захватывают уведомления и поток новостей.

По мнению эксперта, ситуацию усугубила пандемия, когда люди стали больше времени проводить за экранами, а потребление короткого и легкого контента ухудшило способность к фокусировке.

Чтобы восстановить способность фокусироваться, Листиг советует воспользоваться тремя стратегиями. Во-первых, необходимо практиковать так называемые "активные" перерывы – короткие смены деятельности, включающие физическую или умственную активность: прогулки, смену обстановки, хобби. При этом важно не заполнять эти паузы экранным временем.

Специалист призывает отказаться от многозадачности и сосредоточиться на одном деле в течение 25-30 минут, после чего делать небольшой перерыв – такой ритм, по его словам, помогает мозгу работать эффективнее.

Кроме того, эксперт считает, что можно тренировать внимание через хобби, требующие целенаправленной практики и высокой концентрации. Это может быть игра на музыкальном инструменте, спорт или любое занятие, предполагающее достижение конкретной цели.

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