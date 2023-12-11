Как мотивировать себя для занятий спортом зимой

Психологи дали ряд советов, чтобы сохранить мотивацию к физической активности зимой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Healthnews, следует выбирать тренировки, которые нравятся и не вызывают внутреннего протеста. Определиться с выбором и попробовать разные направления может помочь неделя различных онлайн-тренировок, которые не требуют выхода на улицу. Также не бросить спорт помогут совместные занятия с другом или персональный тренер.

Отмечается, что зима – повод попробовать сезонные виды спорта: катание на льду, лыжи, зимние пробежки. Однако холод может сделать тело более уязвимым к травмам: горячие ванны после холодной пробежки или согревание массажным маслом после тренировки в зале помогут восстановить мышцы. Несколько слоев легкой термозащитной одежды, которые можно легко снять или надеть при изменении температуры тела, помогут согреться при тренировках на улице.

Сохранить мотивацию могут, уточняет издание, выполнимые цели, например, можно пообещать себе тренироваться десять минут каждый день: в сети много простых и бесплатных 10-минутных тренировок.

Чтобы сделать спорт еще более приятным, издание рекомендует вознаградить себя вкусной едой, массажем, днем, новым фитнес-трекером или снаряжением для тренировок. Немедленное вознаграждение помогает сохранить приверженность долгосрочным целям.

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