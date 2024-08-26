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Как мотивировать ребенка хорошо учиться

Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 10:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Психолог Наталья Наумова рассказала, что личные успехи помогут ребенку в мотивации на хорошую учебу, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, родители ни в коем случае не должны ругать ребенка за плохие оценки, так как это не мотивирует его на хорошую учебу. Наталья Наумова считает, что в этих случаях школьникам, наоборот, нужна поддержка. Мотивировать ребенка нужно через его личные успехи или хобби.

"Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребенка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учеба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника", – приводит слова психолога NEWS.ru.

Наумова добавила, что нельзя бросать предметы, с которыми ребенок не справляется. Родителям необходимо искать способы, как помочь наверстать программу и чувствовать себя успешным в классе.

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