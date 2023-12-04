Зеленый деревянный дракон: как встретить Новый год и привлечь удачу

Единственное мифическое существо всего зодиакального круга, Дракон, вступит в права в скором времени. Как встретить наступающий год и расположить к себе зеленого деревянного Дракона, расскажет Zakon.kz.

Дракон – единственное мифическое животное в китайском зодиаке, он считается самым сильным и мощным знаком. В древние времена считалось, что благодаря властности и амбициозности драконы способны держать под контролем весь мир. Однако представителям этого зодиака свойственны раздражительность и несдержанность, нежелание следовать традициям.

В китайской культуре дракон символизирует собой удачу, успех, власть и благородство. Год Зеленого Дракона бывает раз в 60 лет, в последний раз его встречали в 1964 году. Зеленый Деревянный Дракон – символ процветания и удачи, пишут Известия.

Что принесет Дракон

Стихия грядущего символа года – дерево, оно связано с физическим и духовным ростом, поэтому уверенных людей, умеющих ставить четкие цели, ждет успех. Зеленый, преобладающий в энергетике года, олицетворяет возрождение и обновление. Однако не стоит полагаться исключительно на прогнозы, итоги года для каждого человека будут зависеть только от его собственных усилий и действий.

Китайский гороскоп сулит удачный 2024 год для людей, рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха. Препятствия на жизненном пути могут встретиться рожденным в год Быка, Змеи и Собаки.

В чем встречать Дракона

Цветовая гамма одежды – важный аспект, на который стоит обратить внимание при подготовке наряда на новогоднюю ночь. Главными цветами могут быть все оттенки зеленого: от ярких салатовых до благородных болотных. В Китае верят, что золотая, серебряная, красная, белая и серая одежда принесет удачу в новом, 2024 году.

Представителям огненной стихии эксперты рекомендуют обратить внимание на одежду в ярких алых оттенках, а воздушным знакам не стоит утяжелять образ обилием аксессуаров. Земным знакам следует отдать предпочтение белым нарядам, водяным же подойдут золотые и серебряные образы с блестящими элементами – пайетками, стразами, бисером.

Чем "угостить" Дракона

Для новогоднего стола также есть определенные требования, чтобы задобрить Зеленого Дракона. Главную роль в этом играют свежие специи и приправы, особенно чеснок, острый красный перец, имбирь, гвоздика и анис.

Любимыми лакомствами огнедышащего змея считаются рыба и морепродукты, поэтому их обязательно нужно подать гостям. А вот блюда из курицы не рекомендуют: на Востоке говорят, что для такого величественного зверя, как Дракон, это слишком простая еда.

Традиционным блюдом китайского Нового года считаются пельмени цзяоцзы. В один пельмень прячут монетку, и тот, кто найдет ее, будет удачливым в течение всего 2024 года. Праздничный стол должен ломиться от блюд, а вот алкогольные и шипучие напитки Дракон не приемлет.

Эксперты, астрологи и эзотерики советуют немало внимания уделить убранству дома, следует наполнить свое жилище деревянными атрибутами. Это могут быть искусственные и декоративные деревья, картины с лесными пейзажами и деревянные игрушки. Важно отметить, что астрологи настоятельно не рекомендуют в качестве подарка преподносить свечи и любые предметы, связанные с огнем.

Ранее известный астролог Василиса Володина рассказала, что Зеленый Деревянный Дракон, который станет покровителем 2024 года, будет благоволить трем знакам зодиака. Это Стрелец, Телец и Козерог.