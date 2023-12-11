Топ-3 вредных для сосудов продукта

Российский врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о продуктах, которые вредят сердечно-сосудистой системе, сообщает Zakon.kz.

Распространенное мнение о вреде жирного мяса и сала для сосудов опровергла российский врач-кардиолог Анна Кореневич. Специалист утверждает, что гораздо больший вред сосудистой системе человека наносят сахар, белая мука и каши быстрого приготовления, пишет Лента.ру.

"Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами". Анна Кореневич, кардиолог

Чрезмерная любовь к продуктам с добавленным сахаров отражается на внешности. Из-за гликации коллагена злоупотребление сладким может вызвать морщины, дряблость и провисание контуров лица.

Кроме того, по словам кардиолога, пагубно на состояние сосудов сказываются курение, алкоголь и отсутствие физической активности.

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