Топ-10 полезных продуктов для сердца

Российский врач-кардиолог Вера Степанова перечислила десять продуктов, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "МК" медик напомнили, что на работу сердца напрямую влияют: чрезмерное употребление соли и алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, несбалансированные питание и сон.

Для улучшения здоровья сердца важно отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя.

Также необходимо внедрить в повседневную жизнь правильное питание и регулярный сон. Постоянный уход за здоровьем может принести значительные результаты.

При первых признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как учащенное сердцебиение, боль в груди или пульсация в груди, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Итак, топ-10 продуктов, употребление которых может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Гранат. Грецкие орехи. Авокадо. Льняное семя. Шпинат. Брокколи. Зерно злаков, особенно неочищенный овес. Тыква. Бобовые. Яблоки.

Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить риск серьезных заболеваний.

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