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Топ-10 полезных продуктов для сердца

Топ-10 полезных продуктов для сердца, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 04:49 Фото: pixabay
Российский врач-кардиолог Вера Степанова перечислила десять продуктов, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "МК" медик напомнили, что на работу сердца напрямую влияют: чрезмерное употребление соли и алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, несбалансированные питание и сон.

Для улучшения здоровья сердца важно отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя.

Также необходимо внедрить в повседневную жизнь правильное питание и регулярный сон. Постоянный уход за здоровьем может принести значительные результаты.

При первых признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как учащенное сердцебиение, боль в груди или пульсация в груди, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Итак, топ-10 продуктов, употребление которых может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  1. Гранат.
  2. Грецкие орехи.
  3. Авокадо.
  4. Льняное семя.
  5. Шпинат.
  6. Брокколи.
  7. Зерно злаков, особенно неочищенный овес.
  8. Тыква.
  9. Бобовые.
  10.  Яблоки.

Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может оказать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить риск серьезных заболеваний.

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