Чем полезен шоколад – исследование

Британские ученые провели масштабный анализ и выяснили кому и когда полезно есть шоколад, сообщает Zakon.kz.

По данным результатов исследования, темный шоколад помогает снизить риск развития деменции даже у людей, склонных к развитию слабоумия. К тому же, говорят ученые, добиться положительных результатов при употреблении шоколада можно даже в зрелом возрасте, пишет DailyMail.

Обследование прошли 600 человек старше 60 лет, которые ежедневно съедали несколько долек темного шоколада в течение двух лет. Во время эксперимента все участники проходили тесты. Те, кто придерживался такой диеты, показали лучшие результаты в тестах на память, чем те, кто находился в группе плацебо.

Ученые считают, что все дело во флаванолах, это натуральные соединения, содержащиеся в таких продуктах, как какао, ягоды, капуста, лук и чай. Считается, что эти питательные вещества содержат антиоксиданты с противовоспалительными свойствами, которые связаны с меньшим риском возникновения нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, поскольку они уменьшают воспаление в мозге.

Какао, в частности, содержит флаванол эпикатехин, который, как было доказано, уменьшает воспаление и дегенерацию головного мозга.

Темный шоколад богат флаванолами, их содержится около 170 миллиграммов на 100 граммов, а в молочном шоколаде их 75 миллиграммов на 100 граммов. Это потому, что в темном шоколаде больше какао-семян, из которых сделано какао.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS Neuroscience, показало, что 500 миллиграммов флаванолов какао замедляют старение и улучшают возрастное снижение умственных способностей, которое, к слову, не так серьезно, как деменция. Кроме того, другое исследование показало, что флаванолы улучшают результаты учебных задач у взрослых в возрасте от 50 до 75 лет.

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