Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые оценили влияние рыбы в рационе на развитие нервной системы детей

исследование Фото: pixabay
По мнению исследователей из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США), введение рыбы в рацион детей защищает их от нарушений развития нервной системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Microorganisms, расстройства, связанные с нарушениями развития нервной системы, могут включать дисфункцию внимания, памяти, восприятия, а также трудности, связанные с решением задач или социальным взаимодействием.

Ученые провели исследование с участием 142 детей в возрасте одного месяца. Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья всех детей и взяли у них образцы слюны для оценки уровней активности в микробиоме полости рта различных бактерий, связанных с нарушениями при развитии нервной системы. К ним относятся Candidatus gracilibacteria и Chlorobi. Также родителей испытуемых попросили предоставить данные о том, чем обычно питаются дети.

Отмечается, что команда заново обследовала детей, когда им исполнилось шесть месяцев и год. В 18-месячном возрасте был проведен заключительный этап исследования, направленный на определение наличия или отсутствие нарушений. Оказалось, что употребление рыбы связано со снижением концентрации Candidatus gracilibacteria и Chlorobi в слюне. У детей, которые ели рыбу хотя бы один раз в неделю, риск возникновения нарушений при развитии нервной системы был ниже, чем у тех, кто вообще не употреблял этот продукт. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учета других факторов, таких как уровень дохода семьи и доступ к медицинскому обслуживанию.

Как уточняется, вероятнее всего, защитное действие оказывают длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата рыба.

Ранее семейный психолог рассказала, что ребенок должен уметь отстаивать собственные границы, в том числе свои игрушки.

Читайте также

советы
Почему нельзя заставлять ребенка делиться игрушками
предупреждение
В МЧС РК предупредили о возможных пожарах на транспорте из-за мороза
Чем полезен шоколад – исследование
Чем полезен шоколад – исследование
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Переписки казахстанцев в WhatsApp "опубликовали" в Сети
В Казнете показали, как КНБ "следит" за переписками в WhatsApp
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: