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Дважды в неделю: почему важно включить полезную рыбу в рацион

Дважды в неделю: почему важно включить полезную рыбу в рацион Фото: pixabay
Российский диетолог Ольга Лушникова рассказала о самых полезных видах рыбы и причинах, по которым морские продукты нужны в рационе каждого человека, сообщает Zakon.kz.

В рыбе, особенно в отдельных ее видах, содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A, B12, кальций, цинк, йод, селен и железо. Именно по этой причине диетолог Лушникова рекомендует включать морепродукты в рацион дважды в неделю, пишет Лента.ру.

"Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний". Ольга Лушникова

При этом врач отметила, что раз в неделю рекомендует готовить жирные виды рыбы, в которой больше омега-3. К таким относятся кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины. Вторая недельная порция должна состоять из так называемой белой рыбы. Это треска, пикша и минтай.

Ранее российский диетолог Ольга Редина отметила, что в возрасте 50+ рекомендовано отказаться от некоторых привычных новогодних блюд.

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