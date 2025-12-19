МЧС напомнило казахстанцам, как безопасно украсить новогоднюю елку

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 19 декабря 2025 года, обратилось к гражданам с важным напоминанием по поводу установки и украшения новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в пятницу релизе следует, что в преддверии новогодних праздников МЧС разработал чек-лист основных требований пожарной безопасности при установке и оформлении новогодних елок, а также при проведении мероприятий по их зажжению.

Чек-лист включает требования по назначению ответственных лиц, обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения, устойчивой установке елок, безопасному подключению иллюминации, а также запрету использования пиротехнических изделий в помещениях и вблизи зданий. Особое внимание уделено обеспечению свободных эвакуационных путей и подъездов для пожарной техники, а также содержанию источников противопожарного водоснабжения в исправном состоянии.

"МЧС призывает владельцев и руководителей объектов, а также организаторов массовых мероприятий самостоятельно проверить, насколько безопасно установлена новогодняя елка на их объектах и принять меры по устранению выявленных нарушений", – следует из обращения ведомства к казахстанцам.

В МЧС напомнили, что соблюдение требований пожарной безопасности является залогом безопасного проведения новогодних мероприятий и призвали граждан ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности.

С чек-листом самостоятельного пожарного контроля можно ознакомиться по ссылке.

Фото: gov.kz

