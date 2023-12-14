Что делать, если утрачен статус в ОСМС во время отпуска

Находящиеся в отпуске более 30 дней казахстанцы порой сталкиваются с тем, что утрачивают свой статус застрахованного, сообщает Zakon.kz.

В Фонде социального медицинского страхования подготовили разъяснения на эту тему.

Согласно закону "Об обязательном социальном медицинском страховании", для получения статуса застрахованного необходимо иметь оплату взносов за прошедшие или будущие 12 месяцев. Для сохранения статуса важно регулярно оплачивать взносы за каждый месяц.



Если будет пропущен хоть один месяц, работник утратит статус. Поэтому работодателю необходимо непрерывно перечислить обязательные платежи. Если трудовой отпуск составляет более 30 дней, уплата взносов и отчислений на ОСМС должна производиться за каждый месяц в отдельности.

Согласно пункту 1 статьи 90 Трудового кодекса, продолжительность оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков исчисляется в календарных днях без учета праздничных дней, приходящихся на дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности.

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То есть при исчислении дней отпуска учитываются календарные дни каждого месяца. Поэтому отчисления и взносы тоже должны быть на каждый месяц.

Таким образом, если отпуск охватывает несколько периодов (дольше одного месяца), необходимо разделить платежи на ОСМС по периодам.

Если платеж ушел не верно

Если взносы не были произведены за все месяцы трудового отпуска, работодатель может сделать возврат неверно оплаченных взносов и произвести оплату заново по указанному выше алгоритму.

Ознакомиться с порядком возврата платежей можно на сайте Фонда (раздел "ОСМС-гид", далее раздел "Для пациента" – "Как производится возврат излишне или ошибочно оплаченных взносов и отчислений?").

Альтернативный способ

Кроме того, работодатель может произвести оплату взносов за работника, который находится в длительном отпуске, как за самостоятельного плательщика в размере 5% от минимальной заработной платы (в 2023 году – 3 500 тенге).

Если взносы за 11 месяцев

Также в Фонде отметили, что часто бывают обращения от людей, которые выходят в отпуск по итогам 11 месяцев работы. То есть не имея еще 12 платежей на ОСМС, поэтому статуса застрахованного у них еще нет. Он будет присвоен, когда работодатель произведет 12-й платеж, так как статус присваивается при наличии платежей за 12 месяцев.

Ранее стало известно, как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников.