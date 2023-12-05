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Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников

Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников Фото: Zakon.kz
В ЕНПФ напомнили, что с 1 января 2024 года станут обязательными пенсионные взносы работодателя (ОПВР), сообщает Zakon.kz.

Обязательные пенсионные взносы работодателя будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные) и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.

Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника в размере:

  • с 1 января 2024 года - в размере 1,5%;
  • с 1 января 2025 года - в размере 2,5%;
  • с 1 января 2026 года - в размере 3,5%;
  • с 1 января 2027 года - в размере 4,5%;
  • с 1 января 2028 года - в размере 5%.

При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП.

Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет:

  • с 1 января 2024 года - 7%;
  • с 1 января 2025 года - 10,5%;
  • с 1 января 2026 года - 14,1%;
  • с 1 января 2027 года - 17,4%;
  • с 1 января 2028 года - 19,0%.

Перечисление обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) производится агентом путем безналичных платежей.

Лица, занимающиеся ЧП, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, вносят ОПВР в ЕНПФ наличными деньгами в банк для их последующего перечисления в ЕНПФ.


Куда перечислять ОПВР

Фото: скриншот ЕНПФ

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ.


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Лариса Черненко
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