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Тайны банной процедуры: что может навредить здоровью

Банная процедура, что может навредить здоровью Фото: freepik
Многие любят посещать баню, но не и предполагают, что некоторые из привычек могут губительно отразиться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

У каждого из любителей попариться есть свои традиции и этикет. Специалисты однако предупреждают и напоминают о главных ошибках при походе в баню.

  1. Сразу надолго заходить в баню. Лучше это делать в несколько заходов. Первый не должен длиться больше шести минут. Повторять процедуру следует не более четырех раз подряд. 
  2. Не соблюдать водно-питьевой режим в парилке и пить алкоголь. Вредные привычки приводят к быстрому обезвоживанию организма.
  3. Поливать аромамаслами камни. В последнее время многие стали считать, что различные эфирные элементы помогают укрепить здоровье. Однако находиться в такой бане категорически нельзя.
  4. Хлестать себя веником, что есть сил. Это приспособление нужно для того, чтобы аккуратно обдавать тело паром, а не чтобы выплескивать эмоции.
  5. Использовать кремы и бальзамы до и во время процедуры. Некоторые компоненты косметических средств разрушают кожный покров.

Кандидат медицинских наук Александра Чистякова отмечает в публикации "Пятого канала", что косметические средства используются уже после всех заходов в баню.

"Ни в коем случае в их составе не должно быть кислот или ретинолов, агрессивных химических веществ, которые направлены на снятие поверхностного рогового слоя у кожи, потому что баня сама по себе эффективно очищает поверхность тела".Александра Чистякова

Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил пять наиболее распространенных ошибок при лечении простуды.

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