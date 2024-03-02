Кому может навредить утренняя зарядка

Утренняя зарядка всегда ассоциируется со здоровым образом жизни. Но, как оказалось, в некоторых случаях такие упражнения могут только принести вред. Об этом рассказала врач-терапевт Севинч Алиева, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, утренняя зарядка может быть опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, патологиями суставов и онкологией.

Как отмечено в публикации интернет-изданием "Подмосковье сегодня", также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда.

Кроме того, зарядка может быть опасна даже для здорового человека, если начать делать упражнения без предварительной подготовки.

"Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Поэтому сначала лучше умыться и принять душ, выпить воды, съесть сбалансированный завтрак. Тогда зарядка поможет улучшить качество жизни и самочувствие, получить энергию". Севинч Алиева

Эксперт рекомендует выбирать для утренних разминок простые упражнения, возможно – из йоги. При этом помещение должно быть хорошо проветренным.

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