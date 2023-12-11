Пять ошибок при лечении простуды

Врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил пять наиболее распространенных ошибок при лечении простуды, сообщает Zakon.kz.

Ошибки: отсутствие вакцинации, использование противовирусных средств, прием антибиотиков без показаний, терпение высокой температуры.

Газете "Вечерняя Москва" он объяснил, что заболевания дыхательных путей на самом деле не связаны с переохлаждением организма, такое состояние провоцирует вирусная или бактериально-вирусная инфекция.

Терапевт посоветовал россиянам вакцинировать от гриппа и коронавируса, так как это является самым эффективным методом профилактики.

Лаврищев признал отсутствие универсальных лекарство против ОРВИ и предостерег от самолечения антибиотиками без показаний лечащего врача.

Ранее врач рассказала о том, что ухудшает простуду и мешает выздоровлению.