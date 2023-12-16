Пять признаков транжиры: как понять, что вы не умеете распоряжаться доходами

Специалисты выделяют самые распространенные признаки людей, которые не умеют распоряжаться деньгами, что приводит к долгам и нехватке средств на повседневные нужды. Главные пять признаков транжиры расскажет Zakon.kz.

В кошельке у людей с синдромом транжиры всегда есть "лишние деньги" на покупку забавных товаров из маркетплейсов. Какие еще признаки говорят о вашем расточительстве, рассказывает Bazaar.

Вы зарабатываете достаточно, но заканчиваете месяц с долгами

Если в течение месяца вы покрываете все свои расходы, но за неделю до получения заработной платы переходите в режим "рассрочек", задумайтесь. Возможно, вы живете не по средствам. Если тратить значительно больше, чем позволяет ваш бюджет, велика вероятность остаться "вечным должником".

Вы не понимаете, куда уходят ваши деньги

Что вы купили за прошедшую неделю? Если вспомнить не получается, вероятно, деньги были потрачены бессмысленно. Обратите внимание на то, куда ваш заработок уходит каждый месяц. Так вы сможете лучше понять, где вам следует сократить расходы, тем самым пополнив бюджет на действительно важные вещи.

Вы не видите прогресса в достижении своих целей

Оплатить коммунальные счета и купить зимние ботинки, безусловно, важно, но не менее важно и ваше будущее. Хотите ли вы начать свой бизнес, купить квартиру или получить MBA, работать над достижением этих целей нужно сейчас. Если сохранять часть зарплаты для этого не получается, есть неплохое решение – депозиты. Настройте регулярные переводы со своего текущего счета на депозитный. Это позволит держать деньги вне поля зрения и убережет вас от лишних трат.

У вас нет целей по расходам

Вы покупаете зонт, чтобы не промокнуть под дождем. Витамины – чтобы поддерживать свое здоровье. А десятая палетка теней? Если вы склонны к импульсивным покупкам, очевидно, ваши деньги уходят в никуда. Обозначить цель расхода нужно для того, чтобы держать кошелек под контролем. Отпуск, о котором вы всегда мечтали, или подарок близкому на день рождения – действительно важная цель. Но от мелочей, которые бросаются в глаза в магазине, лучше отказаться.

В последнее время вы не следите за своими расходами

Если в течение месяца вы ощущаете свою карточку безлимитной, скорее всего, у вас синдром транжиры. Просмотр банковской выписки за месяц может вас удивить или даже шокировать, но мы рекомендуем это делать постоянно. Так вы сможете заметить и исключить лишние статьи покупок. Проверьте ежемесячные платежи и списания – их легко забыть, но они накапливаются. Отмена ненужных подписок поможет вам высвободить больше денег для правильного использования.

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