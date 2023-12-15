Как не сойти с ума перед Новым годом

Не берите на себя все и не ставьте перед собой невыполнимых задач. Об этом в преддверии главного праздника в году рассказал российский психиатр Владимир Шкурко, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт отмечает, что важно сделать небольшую паузу и задать себе вопрос: "Насколько реалистично все то, что я себе запланировал?".

"Разделите подготовку на несколько дней между всеми участниками торжества, подумайте, кто будет готовить, кто возьмется украшать помещение, кто – отвечать за фейерверк. Может быть, стоит заказать еду в ресторане или встретить там и Новый год, или же заказать клининг, чтобы не убирать квартиру и не мыть горы посуды". Владимир Шкурко

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Чаще всего, по словам врача, мы задумываем себе неподъемные задачи.

Психиатр, как отмечено в публикации "Газета.ru", рекомендовал составить список дел.

"Зафиксированный план считается наиболее эффективным. Он будет являться неким напоминанием, в любой момент вы сможете к нему обратиться, чтобы ничего не забыть. Не стоит вгонять себя в рамки, которые навязаны стереотипами". Владимир Шкурко

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Один из важных советов, как не сойти с ума в предновогодней гонке, – вовремя остановиться.

"Даже если вы думаете, что ничего не успеете сделать, попробуйте посмотреть с другой стороны на все это. Расставьте приоритеты, наверняка есть дела, которые можно оставить на январь". Владимир Шкурко

Верным будет и распределить дела. Ничего критичного не будет, если что-то останется незавершенным.

"Поднимите себе настроение. Нередко суматоха влияет на общее состояние, не стоит забывать, с какими эмоциями вы дойдете до самого праздника. Уделите себе время. К примеру, посетите салон красоты, сходите на сеанс расслабляющего массажа, займитесь спортом". Владимир Шкурко

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Наконец, отмечайте Новый год там, где вам хочется.

"Новогоднюю суету человек создает вокруг себя сам. Большие ожидания от праздника порой могут принести немалые разочарования. Вы – самый ценный ресурс, поэтому относитесь к себе бережно. Позвольте себе праздник, позвольте себе быть неидеальным, не стремитесь сделать все на "пять". Владимир Шкурко

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