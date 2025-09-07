Почему у вас не получается копить: пять базовых ошибок

Большинство людей мечтают о финансовой подушке, но у многих она так и не появляется. Эксперты отмечают: причина чаще всего не в уровне дохода, а в том, как человек распоряжается средствами. Zakon.kz собрал пять распространенных ошибок, из-за которых деньги не задерживаются в кошельке.

Ошибка №1. Вы не ведете учет расходов

Кажется, что все под контролем: зарплата пришла, крупные траты понятны. Но стоит записывать расходы хотя бы неделю, как становится ясно: мелочи вроде кофе навынос, доставки еды или спонтанных подписок "съедают" приличную сумму. Финансовые консультанты советуют начать с простого: приложение в телефоне или таблица в Excel способны открыть глаза на то, куда реально уходят деньги.

Ошибка №2. Откладываете, "если останется"

Самая частая ловушка: сначала тратим, а копить планируем на остаток. Итог предсказуем – остатка нет. Экономисты советуют действовать наоборот: откладывать хотя бы 10% сразу после получения зарплаты. Даже если сумма кажется небольшой, она создает привычку копить.

Ошибка №3. Импульсивные покупки

Новые кроссовки, скидка в интернет-магазине, распродажа техники – мы часто тратим деньги под настроение. Такие покупки приносят кратковременную радость, но быстро становятся "пылесборниками". Простое правило – выдержать 24 часа перед покупкой – помогает понять, действительно ли вещь нужна.

Ошибка №4. Нет конкретной цели

Копить "просто так" сложно: деньги накапливаются медленно, а соблазн потратить растет. Совсем другое дело – конкретная цель: отпуск, ремонт или подушка безопасности на полгода жизни. Цель превращает накопления в проект, где виден результат.

Ошибка №5. Игнорирование долгов

Кредиты и рассрочки кажутся спасением, но на деле лишают будущих накоплений: проценты съедают больше, чем любая экономия. Экономисты советуют сначала закрывать самые дорогие долги, а потом уже думать о сбережениях.

Что делать

Финансовая грамотность начинается с дисциплины. Вести учет, откладывать сразу, избегать спонтанных покупок и ставить цели – простые шаги, которые способны изменить картину. Эксперты подчеркивают: важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, как вы распоряжаетесь этими деньгами. Даже небольшие накопления со временем превращаются в подушку безопасности, которая дает главное – чувство уверенности.

