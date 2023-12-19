Кофе помогает при целлюлите: миф или реальность?

Кофе – любимый напиток многих людей. Он помогает взбодриться и настроиться на рабочий лад. Много мнений существует о его пользе и вреде. Особенно жаркие споры ведутся в области борьбы с лишним весом.

Давайте разберемся в данном вопросе: правда ли, что от кофе появляется целлюлит, или ароматные зерна помогают от него избавиться.





Два мнения





Ароматный напиток получают из зерен, которые растут на невысоких деревьях. Собранный урожай обрабатывают и обжаривают. Вкусовые качества зависят от сорта и места произрастания растений. Ученые доказали, что содержащийся в зернах кофеин способствует увеличению концентрации дофамина в мозге. Это обеспечивает ощущение бодрости и повышение активности. Также последние исследования показали, что кофеин блокирует реакции самостоятельного торможения ЦНС. Такое воздействие не позволяет человеку уснуть даже при значительной усталости, при этом сохраняются логичность и скорость мышления. Полезен и аромат напитка. Он стимулирует выработку "гормона радости".





Однако в области похудания существует два мнения, которые при ближайшем рассмотрении не противоречат друг другу:

диетологи утверждают, что кофе следует пить правильно. В небольших количествах и без добавления сахара он способен помочь в избавлении от лишнего веса. Одна чашка напитка содержит всего 5 калорий. При этом она способствует уменьшению чувства голода, ускорению обмена веществ, насыщению организма антиоксидантами, магнием, калием и ниацином (витамином В3);

ученые Института медицинских исследований Западной Австралии и Университета Западной Австралии установили, что доза в 5 и более чашек кофе приводит к появлению на животе висцерального жира. Виной такой особенности является содержащаяся в ароматных зернах хлорогеновая кислота.

Спасет ли кофеин от целлюлита





Кофеин – один из наиболее известных липолитиков, веществ, способных "расщеплять" молекулы жира. Однако это не обеспечивает их выведение из организма. Продукты распада выделяются в кровь и перемещаются по телу. Если они не будут окисляться, использоваться для получения дополнительной энергии в мышцах или органах, то их поглотят другие жировые клетки для дальнейшего хранения. То есть в результате получается простая "миграция" без эффекта для снижения веса. Несложно самостоятельно сделать вывод: чтобы кофеин давал результат, важно дополнить его употребление физическими нагрузками, занятиями в тренажерном зале. Также помогут диеты со сниженным потреблением калорий. Это приведет к увеличению энергетических расходов организма и "сжиганию" жиров. Они будут окисляться до воды и углекислого газа, которые выводятся из организма через легкие и с потом или мочой. Учитывая все это, важно понять, что таблетки с кофеином для похудания работают только в комплексе с занятиями спортом. Они обеспечивают удаление жира из клеток, а дальше требуется ваша работа.





Работают ли кремы с кофеином





Учитывая действие кофеина на жир, местное применение антицеллюлитных средств на его основе вполне оправдано. Но без регулярных нагрузок и соблюдения правильного питания эффект будет слабо выраженным. В некоторых областях убрать жировую прослойку при помощи физических упражнений бывает сложно. Именно в таких случаях рекомендовано точечное применение кремов. Результат нанесения антицеллюлитных средств одновременно по всему телу равносилен эффекту от выпитого кофе. Такое использование – пустая трата денег.





Процедуры с использованием кофе





Кофе все же может положительно влиять на состояние кожи, делать ее более упругой и красивой. Для этого чаще всего применяется кофейная гуща. Ее используют:

в качестве скраба. Для этого молотый кофе соединяют с гелем для душа и наносят на проблемные зоны. Массируют в течение нескольких минут. Это способствует удалению ороговевших частиц, местному притоку крови, снижению целлюлитных проявлений;

для создания масок. Они оказывают омолаживающий и подтягивающий эффект;

при обертывании. Используется кофейная гуща для борьбы с целлюлитом на бедрах и ногах. Для повышения эффективности процедура заканчивается легким тонизирующим массажем.

Оказывается, правда и мифы про кофе взаимосвязаны. Они требуют тщательного разбирательства. Ароматный напиток способен взбодрить и высвободить определенное количество жира из клеток. То же самое касается косметических кремов и таблеток с кофеином. Однако они работают только в сочетании с физическими нагрузками. Не стоит надеяться только на чудодейственные средства, нужно постоянно работать над совершенствованием своего тела.