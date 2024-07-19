Кому нельзя пить кофе

Утро многих людей начинается с чашечки кофе. Однако споры о его пользе и вреде существуют до сих пор. Zakon.kz разбирался, кому и когда нельзя пить бодрящий напиток.

В капучино и латте содержится от 125 мг кофеина. В среднем количество кофеина в чашке варьируется от 100 до 300 мг.

В день здоровому человеку можно употреблять не больше 1-2 чашек кофе. Суточная норма кофеина составляет 400 мг.

Несмотря на то, что кофе поднимает настроение, бодрит и помогает сконцентрироваться на работе, следует помнить о том, кому и когда нельзя пить напиток.

Кофе противопоказан:

Беременным.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Людям с повышенной тревожностью.

Людям с бессонницей.

Людям с язвенной болезнью желудка или изжогой.

Людям с диагнозом "доброкачественная опухоль".

Также не рекомендуется употреблять кофе на голодный желудок, это может привести к развитию гастрита. Лучше его выпить после плотного завтрака, в первой половине дня, к 10 утра. А уже спустя 20 минут выпить стакан воды для восстановления водного баланса.

Выбор подходящего времени и количества кофе помогает поддержать высокую активность и концентрацию без негативного влияния на сон и пищеварение. Но каждый человек уникален, и важно прислушиваться к собственным ощущениям и реакциям организма. Если у вас есть медицинские противопоказания или сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом.

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