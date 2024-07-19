Кому нельзя пить кофе
В капучино и латте содержится от 125 мг кофеина. В среднем количество кофеина в чашке варьируется от 100 до 300 мг.
В день здоровому человеку можно употреблять не больше 1-2 чашек кофе. Суточная норма кофеина составляет 400 мг.
Несмотря на то, что кофе поднимает настроение, бодрит и помогает сконцентрироваться на работе, следует помнить о том, кому и когда нельзя пить напиток.
Кофе противопоказан:
- Беременным.
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Людям с повышенной тревожностью.
- Людям с бессонницей.
- Людям с язвенной болезнью желудка или изжогой.
- Людям с диагнозом "доброкачественная опухоль".
Также не рекомендуется употреблять кофе на голодный желудок, это может привести к развитию гастрита. Лучше его выпить после плотного завтрака, в первой половине дня, к 10 утра. А уже спустя 20 минут выпить стакан воды для восстановления водного баланса.
Выбор подходящего времени и количества кофе помогает поддержать высокую активность и концентрацию без негативного влияния на сон и пищеварение. Но каждый человек уникален, и важно прислушиваться к собственным ощущениям и реакциям организма. Если у вас есть медицинские противопоказания или сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом.
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