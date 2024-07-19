Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кому нельзя пить кофе

Кому нельзя пить кофе, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 20:43 Фото: freepik
Утро многих людей начинается с чашечки кофе. Однако споры о его пользе и вреде существуют до сих пор. Zakon.kz разбирался, кому и когда нельзя пить бодрящий напиток.

В капучино и латте содержится от 125 мг кофеина. В среднем количество кофеина в чашке варьируется от 100 до 300 мг.

В день здоровому человеку можно употреблять не больше 1-2 чашек кофе. Суточная норма кофеина составляет 400 мг.

Несмотря на то, что кофе поднимает настроение, бодрит и помогает сконцентрироваться на работе, следует помнить о том, кому и когда нельзя пить напиток. 

Кофе противопоказан:

  • Беременным.
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Людям с повышенной тревожностью.
  • Людям с бессонницей.
  • Людям с язвенной болезнью желудка или изжогой.
  • Людям с диагнозом "доброкачественная опухоль".

Также не рекомендуется употреблять кофе на голодный желудок, это может привести к развитию гастрита. Лучше его выпить после плотного завтрака, в первой половине дня, к 10 утра. А уже спустя 20 минут выпить стакан воды для восстановления водного баланса. 

Выбор подходящего времени и количества кофе помогает поддержать высокую активность и концентрацию без негативного влияния на сон и пищеварение. Но каждый человек уникален, и важно прислушиваться к собственным ощущениям и реакциям организма. Если у вас есть медицинские противопоказания или сомнения, всегда лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее российский врач Сергей Длин рассказал о самой полезной для здоровья человека крупе. Подробнее можно узнать здесь

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Спасатели напомнили о правилах безопасности на время похода
Спасатели напомнили о правилах безопасности в походах
Арбуз
Как выбрать арбуз без нитратов, рассказали санэпидемиологи Астаны
Аймира Муксулова
Интересное 2024 год Здоровье Кофе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: