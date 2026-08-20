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Кофе с корицей – названы вред и польза

кофе с корицей, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 07:20 Фото: pixabay
Кофе с корицей – утренняя традиция многих людей. Этот дуэт может как нанести вред, так и принести пользу, сообщает Zakon.kz.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета российского Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что корица богата антиоксидантами и может помогать контролировать уровень сахара, однако ее избыток создает нагрузку на печень из-за кумарина и может навредить при некоторых заболеваниях.

"Корица богата антиоксидантами. При регулярном употреблении в небольших количествах она может мягко влиять на чувствительность к инсулину и помогать замедлять усвоение углеводов, что в перспективе способно поддерживать более стабильный уровень сахара в крови. Пряный вкус корицы переключает вкусовые рецепторы на себя – это способствует тому, что человек добавляет меньше сахара или вообще обходится без него. Для одной чашки вполне достаточно щепотки – примерно 0,5 г", – сказал Умнов "Ленте.ру".

Он предупредил, что главный риск связан с кумарином, который в больших количествах создает нагрузку на печень. Содержание кумарина зависит от вида корицы: в популярном виде, который чаще всего продается, его заметно больше, а в цейлонской корице кумарина значительно меньше, поэтому последнюю считают более безопасным вариантом для регулярного употребления.

"Возможны индивидуальные реакции, например, аллергия, а у некоторых людей один только запах корицы может провоцировать головную боль или резкое чихание. Корица способна разжижать кровь, поэтому тем, кто принимает препараты для разжижения крови и от тромбов, стоит обсудить возможность употребления кофе с корицей с врачом, как и при употреблении сахароснижающих препаратов. При некоторых состояниях от корицы лучше отказаться, например, при заболеваниях печени, почек, в стадии обострения болезней ЖКТ, при гастрите и язве желудка, при гипертонии, а также при беременности, потому что есть риск стимуляции сокращений матки", – предупредил Умнов.

Корица также может раздражать слизистую желудка. Иногда люди увеличивают объемы употребления корицы, ожидая мощного эффекта похудения, значительного ускорения метаболизма или лечения диабета, но важно помнить, что корица не работает как лекарство, подчеркнул врач.

"Педиатры не рекомендуют детям пить кофе и кофейные напитки с добавлением корицы из-за того, что у детей нервная система только формируется. Сама по себе корица может вызвать у ребенка сильную аллергию, расстройство пищеварения или головную боль. Детям в целом нельзя давать продукты и напитки со специями".Александр Умнов

А пожилым людям перед употреблением кофе с корицей важно учитывать сопутствующие заболевания. Дело в том, что у них чаще встречаются хронические болезни: проблемы с печенью, почками, сердечно-сосудистые заболевания, которые сами по себе могут быть ограничением для употребления кофе с корицей, отметил врач. С возрастом меняется чувствительность к различным веществам, поэтому стоит наблюдать за реакцией организма. Если есть хронические заболевания, то перед употреблением кофе с корицей лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Эксперт по долголетию ранее рассказал, какими фруктами и ягодами не стоит злоупотреблять.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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