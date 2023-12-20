Хандра, переедание и похмелье: как избавиться от последствий застолья

В преддверии Нового года и с началом корпоративных застолий многие сталкиваются с последствиями от переедания и выпитого алкоголя. Некоторых настигает хандра и грусть. Ученые дали ряд советов, чтобы пережить предпраздничный период стало легче, сообщает Zakon.kz.

Несколько простых советов подготовили ученые, чтобы пережить новогодние праздники стало легче и последствия застолий не омрачали настроения. Подборку простых и доступных лайфхаков подготовили в DailyMail.

Изжога

Частым последствием от обильных застолий становится изжога. Частично это связано с тем, что жирная пища задерживает опорожнение желудка. В результате желудок становится более полным, желудочная кислота накапливается и с большей вероятностью поднимается вверх по пищеводу, вызывая изжогу – ощущение жжения за грудиной.

"Хотя аптечные средства "очень эффективны, если у вас дома нет препаратов от изжоги, попробуйте выпить молоко для временного облегчения симптомов: оно будет действовать как буфер против кислоты", – говорит профессор Уорвелл.

По его словам, употребление фруктовых соков может усугубить изжогу, поскольку они кислые. Крепкие мятные чаи и препараты также могут усугубить изжогу, хотя их иногда рекомендуют для успокоения желудка и улучшения пищеварения. Это происходит потому, что они расслабляют клапан между верхней частью желудка и пищеводом.

Врачи отмечают, если изжога сохраняется более двух недель, необходимо обратиться к специалистам и пройти обследование.

Похмелье

Острая головная боль, тошнота и усталость от похмелья вызваны обезвоживанием – алкоголь подавляет гормон вазопрессин, который посылает сигналы почкам, и в результате они задерживают жидкость. Это увеличивает диурез и избыточную потерю жидкости, вызывая жажду, головную боль и усталость. Алкоголь также раздражает слизистую оболочку желудка и увеличивает выделение кислоты, вызывая тошноту и боль в желудке.

"Организму может потребоваться до 24 часов, чтобы очистить токсичные побочные продукты метаболизма алкоголя. Для регидратации выпивайте один стакан воды перед сном, другой после пробуждения, а затем восемь-десять чашек в течение дня. Кроме того, вы можете попробовать регидратационные соли, принять парацетамол или ибупрофен (если это безопасно для вас) и съесть полезный завтрак, например кашу или яйца и тосты, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови", – говорит доктор Энн Найнан.

Избегайте жирной пищи, такой как жареное, поскольку они могут вызвать нагрузку на пищеварительную систему, поскольку задерживают опорожнение желудка. Взамен специалисты советуют съесть яйца, индейку или йогурт, в которых содержится L-цистеин. Он, как показали исследования, снижает тошноту, головную боль и разбитое состояние.

Переедание

Обильное застолье часто приводит к вздутию живота, тяжести и тошноте. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, специалисты советуют выйти на прогулку. Променад после еды улучшает пищеварение, поскольку стимулирует работу кишечника и увеличивает приток крови ко всем мышцам, в том числе к мышцам пищеварительной системы, поэтому пища быстрее перемещается по организму.

Кроме того, капсулы с маслом перечной мяты могут помочь при вздутии живота, расслабляя стенки кишечника, а ромашковый чай может помочь расщепить газы в пищеварительном тракте, но доказательства последнего отсутствуют. Массаж живота справа налево также может помочь высвободить захваченные газы, поскольку они следуют по пути толстой кишки.

Хандра

Апатия, тоска и грусть часто становятся спутниками предновогодних дней. Это связано с высоким уровнем стресса. Чтобы облегчить состояние, ученые рекомендуют больше отдыхать и проводить время в кругу близких людей.

"Проведите время с людьми, которые вас поддерживают: вы можете смириться со многими неприятностями, если знаете, что также увидите или услышите от других, которые вас ценят. Постарайтесь выделить время для себя, чтобы заняться тем, что вам нравится, и проводить время на свежем воздухе, чтобы противостоять стрессу", – говорит клинический психолог доктор Родерик Орнер.

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