Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?

Фото: freepik

В самый волшебный период года важно окружить себя не только огоньками на елке и ароматом мандаринов, но и фильмами, которые добавят уюта и тепла в зимние вечера. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете проверенную классику и яркие киноновинки.

Квиз Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Поделиться новостью

Читайте также Культура и шоу-бизнес Новый пост одного из самых завидных холостяков Казахстана вызвал вопросы