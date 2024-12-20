Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?
Фото: freepik
В самый волшебный период года важно окружить себя не только огоньками на елке и ароматом мандаринов, но и фильмами, которые добавят уюта и тепла в зимние вечера. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете проверенную классику и яркие киноновинки.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript