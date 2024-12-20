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Культура и шоу-бизнес

Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?

Тест: Хорошо ли вы знаете новогодние фильмы?, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:33 Фото: freepik
В самый волшебный период года важно окружить себя не только огоньками на елке и ароматом мандаринов, но и фильмами, которые добавят уюта и тепла в зимние вечера. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете проверенную классику и яркие киноновинки.

Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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