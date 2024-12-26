"Оливье много не бывает": повар раскрыл секрет новогоднего салата

Салат "Оливье" уже давно стал для казахстанцев атрибутом Нового года. Каждая хозяйка готовит это распространенное блюдо на свой лад, отдавая предпочтения собственным рецептам. Повар Иван Кас раскрыл деталь в приготовлении, которая заметно меняет вкус и вид ингредиентов, сообщает Zakon.kz.

Что касается истории, то изначально салат был назван в честь автора рецепта – французского шеф-повара Люсьена Оливье (1838–1883), работавшего в одном из ресторанов России. Конечно, современный оливье имеет мало общего с блюдом, созданным Оливье полтора века назад, в котором присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки и паюсная икра.

Салат по традиции готовят в больших количествах, о чем говорит шуточное выражение "тазик оливье".

Иван Кас решил поделиться своей фирменной фишкой, благодаря которой салат становится гораздо вкуснее.

По его словам, для салата очень важно красиво нарезать овощи, размер примерно 5 мм, чтобы было не сильно мелко, но и не крупно.

"Все овощи выдерживаем в одинаковом стиле. Яйцо я нарезаю с помощью шумовки, мне так кажется быстрее. Заправляю салат майонезом, в этот момент главное не переборщить, но салат должен быть сочным", – рассказывает повар.

Также он не советует замораживать оливье: "Если честно не стоит этого делать, не думаю, что будет вкусно".

Кроме того, продолжает он, картошку и морковью варить не стоит, лучше запечь в духовке.

"Так намного вкуснее". Иван Кас

В продолжении отмечено, что салат лучше заправить за несколько часов до подачи и охладить. Если салат с майонезом слишком рано его заправлять не нужно, чтобы увеличить срок хранения.

Кас уточняет, в холодильнике салат может стоять максимум три дня, только если майонез не домашний.

"Главная изюминка салата – использование запеченной говядины, а не вареной". Иван Кас

Что нужно для салата:

мясо (говядина) – 500 г.

картофель – 3-4 шт.

корнишоны – 200 г.

морковь – 2 шт.

консервированный горошек – 1 банка.

яйца – 6 шт.

майонез, соль, перец – по вкусу.

зелень – для украшения.

После просмотра комментаторы поблагодарили автора и поспешили поделиться своими дополнениями в традиционный рецепт:

Советую попробовать. С соленых огурцов снимите шкурку. Добавьте хоть один свежий огурчик и тоже снимите шкурку. Добавьте зеленого лука и репчатого.

Мы с супругой вместо колбасы стали добавлять вареную куриную грудку, очень вкусно.

Главное – горошек вкусный купить.

А мы добавляем копченый лосось! Не традиционно, но безумно вкусно!

Впрочем, каждый выбирает по своему вкусу. Ранее мы рассказывали, что в Сети набирает обороты новый кулинарный тренд. Теперь любителям экзотики доступен рецепт салата "Дубайский оливье".