Тайный Санта, или Как обмениваться подарками по всему миру
Zakon.kz предлагает разобраться в происхождении Тайного Санты, как ее нужно играть и что дарить.
Тайный Санта: история создания
Есть несколько версий происхождения Тайного Санты. Первым секретным Сантой называют Ларри Стюарта, миллионера из штата Миссури, который в канун Рождества тайно раздавал нуждающимся деньги. Только когда миллионер узнал, что болен, он раскрыл свою личность и предложил продолжить его дело.
Другая история игры под названием Julklapp относится к скандинавским традициям, что со шведского переводится как "стучащее Рождество". Согласно игре, Тайный Санта должен быстро забросить подарок на порог дома или внутрь и при этом остаться незамеченным.
В США, Канаде и Великобритании такая игра известна под названием Секретный Санта, а в Германии играют похожую игру Крис Киндл, или Christkind в переводе "Младенец Иисус". В Бразилии игру называют "Тайный друг", а в Испании – "Невидимый друг" и т.д. Причем сейчас есть разные варианты игры в Тайного Санту. С момента создания игры число участников значительно увеличилось и распространилось по всему миру.
Как играть в Тайного Санту
Для начала нужно составить список участников, затем определить стоимость подарка и дату обмена. Зачастую секретный обмен подарками проходит после 20 чисел декабря, в канун Рождества или Нового года. При этом нужно держать в секрете, кому вы дарите подарок. Распределить, кто кому будет дарить подарок, можно традиционно, записав на бумажку свое имя и пожелание. Затем тщательно размещать участников в корзине и вытянуть по одному имени. Рекомендуем заранее напечатать имена, потому что иногда почерк может быть неразборчив. К примеру, создать чат коллектива для письма Тайному Санте, где уже каждый знает имя того, кому он или она дарит подарок.
Также можно провести онлайн-жеребьевку среди участников. Воспользоваться часто используемым сервисом можно по ссылке Тайный Санта (santa-secret.ru). После того как будет проведена жеребьевка, некоторые участники захотят узнать, кто же Тайный Санта. Чтобы игра была более интересной, рекомендуется держать имя получателя в секрете.
Варианты проведения игры в Тайного Санту
Помимо традиционной игры в Тайного Санту, есть и другие разновидности, вот список нескольких из них.
Казино "Тайный Санта". Участники игры готовят универсальные подарки, которые могут подойти каждому. Азартная часть начинается после того, как все собирают небольшую сумму в общий банк. Затем игрокам нужно сделать выбор:
- Выбрать любой подарок.
- Участвовать в розыгрыше денег.
- Участвовать в розыгрыше подарков, которые выбрали вариант два.
Выбравшие первый вариант разбирают подарки. Оставшиеся игроки, которые выбрали второй и третий варианты, пишут свои имена. Ведущий создает две стопки имен – розыгрыша денег и розыгрыша подарков. Из списка имен вытаскивают по одному имени: один забирает все деньги, другие – оставшиеся подарки.
Украденный Санта. В этом варианте игра проводится традиционно, только подарки должны быть украденные, при этом не должны быть дорогие. Зачастую участники крадут канцелярские товары друг друга, к примеру, ручку, стикеры или календарь.
"Тайный Санта" – вор. Здесь также все приносят подарок, который подойдет каждому. При этом его нужно обернуть так, чтобы никто не понимал, что внутри. В этой игре не нужно писать имена, вы вытягиваете номер, согласно которому потом по очередности берете подарок. Азарт в этой игре начинается тогда, когда можно украсть подарок у другого. Согласно правилам, подготовленный презент можно украсть один раз, а обворовывать одного игрока можно три раза. В такого Санту играли в рождественской серии "Офис".
Фото: freepik
Универсальные подарки на Тайного Санту
- Термокружка
- Повербанк
- Плед
- Шарф
- Елочные украшения
- Блокнот или календарь
- Перчатки или носки
- Новогодний свитер
Это небольшой список подарков, которые, вероятно, могут пригодиться каждому. Конечно, было бы интереснее, если подарок был бы сюрпризом. Для этого нужно изучить, какие хобби и что нравится человеку, которому вы дарите подарок. Не зря говорят, что игра в Тайного Санту помогает людям лучше узнать друг друга. Также позволяет порадовать близких, коллег и себя перед праздниками, создать хорошее настроение в трудовые будни и снова вернуться в магию волшебства и детства.