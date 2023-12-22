Тайный Санта, или Как обмениваться подарками по всему миру

Игра в Тайного Санту уже вошла в список добрых традиций в канун Нового года. Чаще всего ее разыгрывают внутри коллектива, но в последнее время игра также набирает популярность среди родных, друзей и даже незнакомых людей. Суть Тайного Санты состоит в анонимном обмене подарками.

Zakon.kz предлагает разобраться в происхождении Тайного Санты, как ее нужно играть и что дарить.

Тайный Санта: история создания

Есть несколько версий происхождения Тайного Санты. Первым секретным Сантой называют Ларри Стюарта, миллионера из штата Миссури, который в канун Рождества тайно раздавал нуждающимся деньги. Только когда миллионер узнал, что болен, он раскрыл свою личность и предложил продолжить его дело.

Другая история игры под названием Julklapp относится к скандинавским традициям, что со шведского переводится как "стучащее Рождество". Согласно игре, Тайный Санта должен быстро забросить подарок на порог дома или внутрь и при этом остаться незамеченным.

В США, Канаде и Великобритании такая игра известна под названием Секретный Санта, а в Германии играют похожую игру Крис Киндл, или Christkind в переводе "Младенец Иисус". В Бразилии игру называют "Тайный друг", а в Испании – "Невидимый друг" и т.д. Причем сейчас есть разные варианты игры в Тайного Санту. С момента создания игры число участников значительно увеличилось и распространилось по всему миру.

Как играть в Тайного Санту

Для начала нужно составить список участников, затем определить стоимость подарка и дату обмена. Зачастую секретный обмен подарками проходит после 20 чисел декабря, в канун Рождества или Нового года. При этом нужно держать в секрете, кому вы дарите подарок. Распределить, кто кому будет дарить подарок, можно традиционно, записав на бумажку свое имя и пожелание. Затем тщательно размещать участников в корзине и вытянуть по одному имени. Рекомендуем заранее напечатать имена, потому что иногда почерк может быть неразборчив. К примеру, создать чат коллектива для письма Тайному Санте, где уже каждый знает имя того, кому он или она дарит подарок.

Также можно провести онлайн-жеребьевку среди участников. Воспользоваться часто используемым сервисом можно по ссылке Тайный Санта (santa-secret.ru). После того как будет проведена жеребьевка, некоторые участники захотят узнать, кто же Тайный Санта. Чтобы игра была более интересной, рекомендуется держать имя получателя в секрете.

Варианты проведения игры в Тайного Санту

Помимо традиционной игры в Тайного Санту, есть и другие разновидности, вот список нескольких из них.

Казино "Тайный Санта". Участники игры готовят универсальные подарки, которые могут подойти каждому. Азартная часть начинается после того, как все собирают небольшую сумму в общий банк. Затем игрокам нужно сделать выбор:

Выбрать любой подарок. Участвовать в розыгрыше денег. Участвовать в розыгрыше подарков, которые выбрали вариант два.

Выбравшие первый вариант разбирают подарки. Оставшиеся игроки, которые выбрали второй и третий варианты, пишут свои имена. Ведущий создает две стопки имен – розыгрыша денег и розыгрыша подарков. Из списка имен вытаскивают по одному имени: один забирает все деньги, другие – оставшиеся подарки.

Украденный Санта. В этом варианте игра проводится традиционно, только подарки должны быть украденные, при этом не должны быть дорогие. Зачастую участники крадут канцелярские товары друг друга, к примеру, ручку, стикеры или календарь.

"Тайный Санта" – вор. Здесь также все приносят подарок, который подойдет каждому. При этом его нужно обернуть так, чтобы никто не понимал, что внутри. В этой игре не нужно писать имена, вы вытягиваете номер, согласно которому потом по очередности берете подарок. Азарт в этой игре начинается тогда, когда можно украсть подарок у другого. Согласно правилам, подготовленный презент можно украсть один раз, а обворовывать одного игрока можно три раза. В такого Санту играли в рождественской серии "Офис".

Фото: freepik

Универсальные подарки на Тайного Санту

Термокружка

Повербанк

Плед

Шарф

Елочные украшения

Блокнот или календарь

Перчатки или носки

Новогодний свитер

Это небольшой список подарков, которые, вероятно, могут пригодиться каждому. Конечно, было бы интереснее, если подарок был бы сюрпризом. Для этого нужно изучить, какие хобби и что нравится человеку, которому вы дарите подарок. Не зря говорят, что игра в Тайного Санту помогает людям лучше узнать друг друга. Также позволяет порадовать близких, коллег и себя перед праздниками, создать хорошее настроение в трудовые будни и снова вернуться в магию волшебства и детства.