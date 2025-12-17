Секрет Тайного Санты: зачем работникам компаний играть в "детскую" игру

Каждый декабрь происходит коллективное помешательство: офисные сотрудники и компании друзей вдруг решают тайно дарить подарки, но зачем? Что такое Тайный Санта, почему нам так важно дарить анонимно и что на самом деле скрывается за этим праздничным заговором? – в материале Zakon.kz.

Офис в декабре… Вы уже чувствуете этот аромат? Смесь нескончаемых отчетов, горящих дедлайнов, незакрытых задач и разговоров о великих целях на год грядущий. И где-то между таблицей Excel и чашкой остывшего латте на миндальном обязательно находится человек, который радостно предлагает: "А давайте сыграем в Тайного Санту".

Мы, конечно, friendly и, как любят говорить в интернете, "мы слушаем и не осуждаем". Именно поэтому с улыбкой на лице и легким гневом в душе дружно отвечаем: "Отличная идея, давайте". И вот вместо решенной задачи или обеда с коллегами ты уже тянешь жребий… и, разумеется, тебе попадается человек, которого ты видел ровно два раза: на лестнице и в общем чате. Тут и начинается главный квест декабря: что подарить?

Но есть и особая каста, те, кто Тайного Санту искренне любит и с энтузиазмом берется за организацию. Именно им мы потом говорим спасибо за то, что среди дедлайнов они все-таки нашли время создать ощущение праздника. А подарок… подарок ведь все равно приятно получить. Согласитесь.

Что ты такое, Тайный Санта?

Фото: freepik

Тайный Санта – это когда взрослые, серьезные люди добровольно соглашаются вести себя, как дети: тянуть бумажки с именами, лихорадочно гуглить, что подарить коллеге, у которого уже все есть.

Чаще всего в Тайного Санту играют на работе или в больших компаниях друзей. Почему? Потому что это идеальный способ:

добавить хаоса в будни,

проверить чувство юмора коллег,

и наконец-то узнать, кто в офисе любит кактусы, а кто – носки с оленями.

Интересной историей поделилась профессор одного казахстанского вуза. Она рассказала, что они с коллегами-филологами уже около 10 лет перед Новым годом играют в Тайного Санту. Подарки, конечно, в рамках оговоренной суммы, но есть своя изюминка, которая делает игру особенно запоминающейся.

"Мы, как филологи, пусть и из разных языковых дисциплин, все-таки должны сеять вечное, мудрое и светлое. Поэтому у нас есть своя традиция: тот, кто делает самый креативный подарок, получает книгу. Каждый год разную, в подарочном издании. А тот, кто получил книгу за креатив, покупает новую на следующий год. Скажем так, как передача короны на конкурсе красоты. Так мы мотивируем друг друга искать не только нужные, а интересные и красочные подарки. Настроение поднимается, и каждый уходит довольный", – рассказывает преподаватель Райхан.

И вот так, как у филологов, через маленькие подарки и творческий подход рождается своя традиция. Сначала это может быть всего лишь шутка, загадка или необычная бумажка с пожеланием, спрятанная в книге. Но со временем эти мелочи превращаются в традиции, становятся символом внимания.

Материал по теме Операция "Новый год": пять шагов навстречу праздничному настроению

У веселья есть корни

Фото: freepik

Как ни странно, у этого праздничного флешмоба есть почти легендарное происхождение. По одной из версий, традиция анонимного обмена подарками зародилась в США в конце XX века.

А первым настоящим Тайным Сантой называют Ларри Стюарта, миллионера из штата Миссури. Более 25 лет он анонимно раздавал деньги нуждающимся в канун Рождества. Без камер, лайков и сторис, проще говоря, никакого хайпа, только благие намерения. Просто приходил и творил добро. Свое имя Стюарт раскрыл лишь на закате жизни, когда узнал о смертельной болезни. Тогда он предложил людям по всему миру продолжить его дело. И люди продолжили. Правда, слегка адаптировали и вместо конвертов с деньгами появились кружки, свечи, ежедневники и очень странные сувениры.

Почему Тайный Санта так прижился? Ответ прост – это редкий случай, когда анонимность не пугает, а радует. А еще это время, когда офис на пару недель превращается в место, где все подозревают друг друга, но делают это по-доброму.

Что говорит об этом психология

Мы поговорили с психологом Еленой Андросовой, которая рассказала нам, почему анонимные подарки приносят такое удовольствие.

"Анонимное дарение снимает сразу несколько внутренних напряжений. В нем исчезает оценка личности, не нужно думать, "достаточно ли я хорош". Дарящий при этом чувствует контроль и вовлеченность: он выбирает, угадывает, вкладывается. А сам процесс подготовки и ожидания реакции запускает дофаминовое удовольствие, порой сильнее, чем сам подарок", – говорит Елена Андросова.

Также психолог утверждает, что выбор подарка в Тайном Санте – отражать скрытое отношение к человеку. Подарок – это форма символического сообщения.

Через него могут проявляться:

симпатия: внимание к деталям, индивидуальность подарка;

дистанция: формальный, универсальный подарок;

напряжение или конкуренция: ироничные, "обезличенные" или подчеркнуто дешевые варианты.

"Когда подарок "не угадали", человек чаще переживает не разочарование в самой вещи, а внутреннее напряжение. Срабатывает ранний опыт эмоционального отклика, и ситуация может ощущаться как личное разочарование", – поясняет психолог Елена Андросова.

Но и этого драматичного момента легко избежать. Во многих коллективах Тайный Санта давно вышел на новый уровень: чаты, виш-листы и четкие инструкции спасают нервы и время. Люди прямо пишут, что хотят получить. Так что ломать голову необязательно, иногда лучший подарок – это просто внимательно прочитанный список.

"Сильнее всего из-за участия в Тайном Санте могут переживать люди, чувствительные к реакциям окружающих. Как правило, это те, кто привык заслуживать принятие, остро боится ошибиться и не попасть в ожидания. Поэтому даже выбор подарка может восприниматься ими как серьезный эмоциональный риск", – резюмирует психолог Елена Андросова.

И это совсем неплохо. Напротив, участие в Тайном Санте дает безопасную возможность проработать свои тревоги и страхи оценок, потренироваться во внимательности к другим и получить небольшой эмоциональный толчок без серьезных последствий. Даже если подарок не угадали, это опыт, который помогает легче воспринимать ожидания и реакции окружающих в будущем.

Подарки

Фото: freepik

Выбор подарка – это почти как маленькое приключение. Здесь важно учитывать бюджет, правила игры и, конечно, психологический портрет того, кому вы дарите. Коллеги могут оценить шутку в офисном духе, друзья – легкую иронию или неожиданный сюрприз, а семья – тепло и уют.

Но есть универсальные идеи, которые почти всегда превращаются в маленький праздник:

Беспроводные наушники.

Качественный термос или бутылка для воды.

Набор для ухода за собой.

Светодиодная гирлянда или дизайнерский ночник.

Портативная колонка.

Подарочный сертификат.

Качественный шерстяной шарф или плед.

Игра в Тайного Санту – это миниатюрная лаборатория чудес, где каждый подарок превращается в эксперимент с человеческой радостью.

Суть в том, что подарки сами по себе – это лишь повод. Настоящая магия в том, как вы дарите. Дарите с душой, с юмором, с чуть-чуть сумасшедшей искоркой. Потому что когда вы покупаете подарок от души, Вселенная возвращает это обратно. Так что соглашайтесь на Тайного Санту. Смеяться, удивляться и радоваться вместе – это гораздо ценнее любого подарка.