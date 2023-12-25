Эксперты назвали печень трески "зимним сокровищем"

Российский врач, эксперт "Роспотребнадзора" Марина Вершинина заявила, что печень трески является превосходным источником витаминов A, D и Е.

Как пишет "Известия Мордовии", эксперт отметила, что 100 г печени трески обеспечивают четыре с половиной суточных нормы потребления витамина А, половину дневной нормы витамина Е и 20% суточной потребности в витамине D.

Эксперт добавил, что сочетать с печенью трески следует такие продукты как цельные крупы и цельнозерновой хлеб, овощи и зелень. Сочетаний с другими жирными продуктами нужно избегать.

Что может дать организму употребление печени трески

Защита от воспаления. Печень трески содержит, помимо омега-3 жирных кислот, витамины A и D – все эти компоненты обладают мощным противовоспалительным действием.

Укрепление иммунитета. Печень трески богата витамином А, который играет важную роль в усилении иммунной функции организма.

Улучшение состояния сердца. Печень трески – богатый источник жирных кислот омега-3. Данный тип жиров способствует снижению уровня триглицеридов, помогает повысить уровень «хорошего» холестерина, помогающего очистит сосуды от «плохого» холестерина.

Укрепление костей. Продукт отличается большим количеством витамина D, важного для укрепления костей и защиты от развития их патологий – остеопороза, остеомаляции.

Укрепление психики. Насыщенность витамином D в печени трески делает ее продуктом, уменьшающим негативные симптомы излишней тревожности, эмоционального напряжения.

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