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Специалисты рассказали, чем полезен горячий шоколад

Специалисты рассказали, чем полезен горячий шоколад Фото: freepik
В преддверии Нового года специалисты раскрыли секреты волшебного напитка - горячего шоколада, сообщает Zakon.kz

Как отметили в "Роспотребнадзоре" этот напиток – настоящее лекарство от грусти, ведь его употребление вызывает усиленную выработку гормона радости – эндорфина.

Ароматный горячий шоколад снабдит организм большой дозой калия, полезного для работы сердца и правильного клеточного обмена, а также магнием, железом, кальцием и витаминами группы В.

А ещё горячий шоколад заряжает бодростью и усиливает теплообмен. Кроме того, это просто очень вкусно!

Итак 5 причин выпить чашку горячего шоколада:

  • Содержит антиоксиданты
  • Улучшает работу мозга
  • Лечит простудные заболевания
  • Шоколад укрепляет сосуды и нормализует работу сердца
  • Поднимает настроение

Однако следует помнить, что от горячего шоколада возможна как польза, так и вред.

Горячий шоколад вреден людям с избыточной массой тела (при этом горький шоколад употреблять можно, но в разумных пределах), страдающим диабетом, аллергикам с непереносимостью какао-продуктов.

Следует заметить, что в производстве какао-порошка часто используются ароматизаторы, разрыхлители и загустители, которые вызывают аллергические реакции. Поэтому при выборе напитка следует внимательно ознакомиться с составом. И рекомендуется покупать только натуральный продукт.

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