Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы три лучших продукта для борьбы со стрессом

Названы три продукта для борьбы со стрессом Фото: pixabay
Стрессовое состояние негативно сказывается на работе органов и самочувствии. Симбиоз нервного напряжения, усталости и беспокойства провоцирует учащенное сердцебиение и увеличение артериального давления. Какие продукты способны противостоять стрессу, расскажет Zakon.kz.

Не всегда есть возможность распрощаться с провоцирующими стресс факторами, однако существуют различные способы борьбы с ним, пишет "Рамблер".

К тем, которые не требуют кардинальных изменений в привычном ритме жизни, относятся добавление в рацион питания продуктов, которые за счет своего волшебного целительного состава противостоят выделению стрессовых гормонов.

Порошок зеленого чая матча

Красочный чай матча стал пользоваться популярностью пару лет назад. Публикации с напитком буквально захватили все социальные сети: пользователи делились любимыми рецептами, а врачи рассказывали о его пользе для организма. И вовсе не зря: порошок данного сорта чая богат L-теанином и небелковой аминокислотой, которые активно борются с гормонами стресса.

Доказано учеными: в ходе одного исследования более трех десятков человек на протяжении двух недель должны были ежедневно съедать печенье, содержащее 4,5 грамма порошка матча. В результате у них наблюдалось значительное снижение активности альфа-амилазы слюны (маркера стресса) в сравнении с другими участниками, которым выдавалось плацебо.

Кимчи

Блюдо из ферментированных овощей, которое обычно готовят из капусты напа и дайкона, богато полезными бактериями под названием пробиотики, а также витаминами, минералами и антиоксидантами.

Доказано учеными: ферментированные продукты могут уменьшить стресс и беспокойство. В ходе одного эксперимента, в котором приняли участие более 700 человек, было обнаружено, что наличие в рационе таких продуктов способствует снижению социальной тревоги.

Пробиотические добавки и продукты, богатые пробиотиками, в том числе кимчи, оказывают благотворное влияние на психическое здоровье. Как предполагают исследователи, это может быть связано с их взаимодействием с кишечными бактериями, от которых зависит наше настроение.

Артишок

Артишоки являются концентрированным источником клетчатки и пребиотиков, которые питают полезные бактерии в кишечнике. В их числе фруктоолигосахариды – враги стрессового состояния и тревоги. Кроме того, артишоки богаты калием, магнием и витаминами С и К, которые необходимы для здоровой реакции на стресс.

Доказано учеными: один обзор показал, что люди, которые съедали пять или более граммов пребиотиков в день, лучше справлялись с тревожным состоянием. А высококачественная диета, богатая пребиотиками, способна снизить риск развития хронического стресса. 

Ранее мы рассказали, какие задачи выполняют белки, жиры и углеводы в организме человека.


Читайте также

Новогодние каникулы: топ-5 направлений для праздничного отдыха
Новогодние каникулы: топ-5 направлений для праздничного отдыха
Кто успеет заложить фундамент будущего благополучия в конце уходящего года
Кто успеет заложить фундамент будущего благополучия в конце уходящего года
Как совместить новогодний стол и здоровое питание
Как совместить новогодний стол и здоровое питание
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря
Может ли работодатель выплачивать зарплату в конверте, если на карту сотрудника наложен арест
Может ли работодатель выдавать зарплату наличными, если на карту сотрудника наложен арест
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: