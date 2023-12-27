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Планирование бюджета на Новый год: как избежать лишних расходов

Планирование бюджета на Новый год: как избежать лишних расходов Фото: freepik
Празднование Нового года всегда сопровождается большими затратами. В результате чего в январе многие испытывают финансовые трудности. Чтобы начать 2024 год благополучно и предостеречь вас от лишних расходов, Zakon.kz собрал несколько популярных советов.

Начнем с новогоднего бюджета

Рассчитать новогодний бюджет можно, проанализировав свои доходы и расходы. К примеру, вычесть из ежемесячных доходов обязательные расходы. Среди них платежи за телефон и интернет, коммунальные услуги, аренда или ипотека, кредиты и др. Важно осознанно относиться к праздничным покупкам и не делать спонтанных затрат. К тому же излишнее потребление отрицательно сказывается на экологии.

Список затрат на Новый год

  1. Подарки. При подготовке подарков родным и близким опирайтесь не на дорогую цену, а на предпочтения человека.
  2. Украшения и наряд. Чтобы создать праздничное настроение, не забывайте о прошлогодних элементах декора, также часть можно сделать своими руками.
  3. Праздничное застолье. При закупе продуктов составьте список, что именно вы будете готовить. При этом накрывайте стол на количество гостей, чтобы салаты и горячее были съедены и не испортились.
  4. Развлечения. К Новому году в населенных пунктах проводят множество бесплатных развлечений, украшают в новогоднем стиле главные достопримечательности и проводят тематические мероприятия. Поэтому отслеживайте афишу там, где вы живете. Кроме того, во многих ТРЦ организуют новогодние концерты и выступления для посетителей.

Планирование бюджета на 2024 год

Когда пройдут все праздники, рекомендуется начать год с финансового планирования. Чтобы жить яркой жизнью и с пользой провести все предстоящие праздники года, предлагаем с января создать таблицу доходов и расходов в Excel. Семья – это маленькое государство, поэтому достаток зависит от правильного руководства. При грамотном распределении бюджета нужно учесть множество факторов: количество человек в семье, обязательные расходы и пожелания ее участников.

Пример для составления стандартного списка расходов

  1. Продукты. Первое, на что мы ежемесячно тратим деньги, – это еда. Однако в основном мы не задумываемся о том, сколько на это уходит. Даже бывает, что туда уходит большая часть доходов. Здесь рекомендуем брать с собой обеды в контейнере, это существенно сэкономит ежемесячные затраты.
  2. Обязательные платежи. Их нужно оплачивать в первую очередь. Кроме того, перед приобретением любых вещей рекомендуется расценивать возможности не от общего дохода, а от остатка при ежемесячных платежах. Так вы будете видеть более реальную финансовую картину семьи.
  3. Кружки и детский сад. Помимо обязательных платежей, есть и ежемесячные расходы на дополнительное образование, секции и детский сад. При рождении детей рекомендуется сразу поставить ребенка в очередь в государственный детский сад. Если очередь не подошла, как это обычно бывает, то подобрать детский сад с лицензией в соотношении цена и качество. При выборе кружков также рекомендуется опираться не на высокую стоимость и статус учебного заведения, а на хорошего тренера или учителя.
  4. Развлечения и спонтанные покупки. Вероятно, нелегко находиться в постоянном финансовом контроле, иногда хочется внезапно порадовать себя незапланированной покупкой. Поэтому отложите часть заработанных средств на развлечения, встречи в кафе и спонтанные приобретения.
  5. Одежда и обувь. Как известно, за многие товары мы переплачиваем. При покупке зимней или летней одежды предлагаем отслеживать скидки. Зачастую сезонные скидки начинаются после Нового года, в январе. В это время можно по выгодной цене приобрести нужные вещи. При покупке новых вещей не забывайте о старых: если привести их в порядок, некоторые могут прослужить еще один сезон.

Если вы рассчитываете личный бюджет, можно использовать правило 50%, 30%, 20%. Где 50% вы тратите на основные потребности, в их числе платежи, питание, кредиты. 30% уходит на ваши желания и личное развитие, к примеру, это могут быть рестораны, курсы, спортзал, танцы и другое. А 20% вы откладываете на свои сбережения, при этом предлагаем поставить цель, на что вы собираете деньги. Конечно, это будет ваша финансовая подушка безопасности на непредвиденные обстоятельства. Но нелишним будет поставить цель: приобрести квартиру, автомобиль или получить дополнительное образование.

Вот несколько вещей и правил, которые вы можете сделать в 2024 году:

  • Заведите копилку.
  • Покупайте билеты заранее.
  • Приобретайте товары через кэшбэк.
  • Ходите в магазин со списком.
  • Не гонитесь за брендами.

Составить семейный бюджет и план доходов на год – это одна часть на пути семейного благополучия, другая – не менее важная – следовать ему. Поэтому в течение года остерегайтесь соблазнов и рекламных инструментов, избегайте кредитов и рассрочек. Старайтесь откладывать и тратить меньше, чем зарабатываете, бережно обращаться с деньгами и разговаривать о них с детьми простыми словами.

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