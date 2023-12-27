Планирование бюджета на Новый год: как избежать лишних расходов

Празднование Нового года всегда сопровождается большими затратами. В результате чего в январе многие испытывают финансовые трудности. Чтобы начать 2024 год благополучно и предостеречь вас от лишних расходов, Zakon.kz собрал несколько популярных советов.

Начнем с новогоднего бюджета

Рассчитать новогодний бюджет можно, проанализировав свои доходы и расходы. К примеру, вычесть из ежемесячных доходов обязательные расходы. Среди них платежи за телефон и интернет, коммунальные услуги, аренда или ипотека, кредиты и др. Важно осознанно относиться к праздничным покупкам и не делать спонтанных затрат. К тому же излишнее потребление отрицательно сказывается на экологии.

Список затрат на Новый год

Подарки. При подготовке подарков родным и близким опирайтесь не на дорогую цену, а на предпочтения человека. Украшения и наряд. Чтобы создать праздничное настроение, не забывайте о прошлогодних элементах декора, также часть можно сделать своими руками. Праздничное застолье. При закупе продуктов составьте список, что именно вы будете готовить. При этом накрывайте стол на количество гостей, чтобы салаты и горячее были съедены и не испортились. Развлечения. К Новому году в населенных пунктах проводят множество бесплатных развлечений, украшают в новогоднем стиле главные достопримечательности и проводят тематические мероприятия. Поэтому отслеживайте афишу там, где вы живете. Кроме того, во многих ТРЦ организуют новогодние концерты и выступления для посетителей.

Планирование бюджета на 2024 год

Когда пройдут все праздники, рекомендуется начать год с финансового планирования. Чтобы жить яркой жизнью и с пользой провести все предстоящие праздники года, предлагаем с января создать таблицу доходов и расходов в Excel. Семья – это маленькое государство, поэтому достаток зависит от правильного руководства. При грамотном распределении бюджета нужно учесть множество факторов: количество человек в семье, обязательные расходы и пожелания ее участников.

Пример для составления стандартного списка расходов

Продукты. Первое, на что мы ежемесячно тратим деньги, – это еда. Однако в основном мы не задумываемся о том, сколько на это уходит. Даже бывает, что туда уходит большая часть доходов. Здесь рекомендуем брать с собой обеды в контейнере, это существенно сэкономит ежемесячные затраты. Обязательные платежи. Их нужно оплачивать в первую очередь. Кроме того, перед приобретением любых вещей рекомендуется расценивать возможности не от общего дохода, а от остатка при ежемесячных платежах. Так вы будете видеть более реальную финансовую картину семьи. Кружки и детский сад. Помимо обязательных платежей, есть и ежемесячные расходы на дополнительное образование, секции и детский сад. При рождении детей рекомендуется сразу поставить ребенка в очередь в государственный детский сад. Если очередь не подошла, как это обычно бывает, то подобрать детский сад с лицензией в соотношении цена и качество. При выборе кружков также рекомендуется опираться не на высокую стоимость и статус учебного заведения, а на хорошего тренера или учителя. Развлечения и спонтанные покупки. Вероятно, нелегко находиться в постоянном финансовом контроле, иногда хочется внезапно порадовать себя незапланированной покупкой. Поэтому отложите часть заработанных средств на развлечения, встречи в кафе и спонтанные приобретения. Одежда и обувь. Как известно, за многие товары мы переплачиваем. При покупке зимней или летней одежды предлагаем отслеживать скидки. Зачастую сезонные скидки начинаются после Нового года, в январе. В это время можно по выгодной цене приобрести нужные вещи. При покупке новых вещей не забывайте о старых: если привести их в порядок, некоторые могут прослужить еще один сезон.

Если вы рассчитываете личный бюджет, можно использовать правило 50%, 30%, 20%. Где 50% вы тратите на основные потребности, в их числе платежи, питание, кредиты. 30% уходит на ваши желания и личное развитие, к примеру, это могут быть рестораны, курсы, спортзал, танцы и другое. А 20% вы откладываете на свои сбережения, при этом предлагаем поставить цель, на что вы собираете деньги. Конечно, это будет ваша финансовая подушка безопасности на непредвиденные обстоятельства. Но нелишним будет поставить цель: приобрести квартиру, автомобиль или получить дополнительное образование.

Вот несколько вещей и правил, которые вы можете сделать в 2024 году: Заведите копилку.

Покупайте билеты заранее.

Приобретайте товары через кэшбэк.

Ходите в магазин со списком.

Не гонитесь за брендами.

Составить семейный бюджет и план доходов на год – это одна часть на пути семейного благополучия, другая – не менее важная – следовать ему. Поэтому в течение года остерегайтесь соблазнов и рекламных инструментов, избегайте кредитов и рассрочек. Старайтесь откладывать и тратить меньше, чем зарабатываете, бережно обращаться с деньгами и разговаривать о них с детьми простыми словами.