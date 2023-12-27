Выбираем костюм ребенку на новогодний утренник

Красиво и оригинально одеть ребенка на новогодний карнавал хочется любому родителю. Так малыш будет чувствовать себя увереннее, быстрее раскрепостится и будет активно участвовать в мероприятии.

Выбор наряда – непростая задача для родителей. Нужно учесть много разных аспектов. Предлагаем идеи карнавальных костюмов для девочек и мальчиков.



Что учесть при выборе

При выборе карнавального наряда важно понимать его специфику. Это одежда не на каждый день. Она должна быть праздничной, эффектной. В первую очередь следует уточнить тематику предстоящего мероприятия. Ведь часто утренник построен на определенном сценарии. Например, в нем задействованы современные мультипликационные герои или другие персонажи. Чтобы ваш ребенок гармонично вписался в общую концепцию, лучше подобрать тематический наряд.

К другим значимым аспектам относят:

место проведения . Новогодние мероприятия проводят как в залах, так и на открытом воздухе. От этого зависит плотность используемых материалов и вид праздничной одежды;

. Новогодние мероприятия проводят как в залах, так и на открытом воздухе. От этого зависит плотность используемых материалов и вид праздничной одежды; возраст ребенка. На двухлетке наряд зайчика смотрится мило, но для подростка – это не лучший вариант. Если ваше чадо уже готово высказывать свое мнение при выборе новогоднего костюма, то к его идеям стоит прислушаться. Необязательно сразу все одобрять, можно вместе взвесить все за и против;

На двухлетке наряд зайчика смотрится мило, но для подростка – это не лучший вариант. Если ваше чадо уже готово высказывать свое мнение при выборе новогоднего костюма, то к его идеям стоит прислушаться. Необязательно сразу все одобрять, можно вместе взвесить все за и против; гигиеничность. Особое внимание следует уделять использованным материалам. Лучше, если они дышащие, хорошо впитывают влагу. Для комфорта ребенка важно, чтобы ткань не кололась и не создавала дискомфорта;

Особое внимание следует уделять использованным материалам. Лучше, если они дышащие, хорошо впитывают влагу. Для комфорта ребенка важно, чтобы ткань не кололась и не создавала дискомфорта; особенности кроя. Красивый дизайн, конечно же, значительный плюс для карнавального костюма. Но в нем ребенку должно быть еще и удобно. Важна свобода движений. Подумайте, насколько легко вашему чаду будет садиться, водить хороводы, танцевать, участвовать в конкурсах и др.

Идеи праздничных костюмов

Чтобы костюм ребенка точно не повторялся и выглядел эффектно, его лучше сшить своими руками. Также можно заказать индивидуальный дизайн. Существует и еще один популярный вариант. Можно купить готовый наряд и приложить к нему свои творческие умения: расшить блестками, украсить мишурой и др.

Новогодние герои. Проводы уходящего и встреча наступающего года ассоциируются в первую очередь с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но эти образы уже заняты и без них не проходит ни один утренник. Зато можно проявить фантазию и стать активным помощником основных героев праздника. Хорошая идея новогоднего костюма для девочек до 9 лет – снежинки. Это традиционные подружки внучки волшебного старика. Мальчику можно предложить перевоплотиться в доброго снеговика. Если праздник проходит с уклоном в западную тематику, то уместным будет наряд эльфа. Причем он достаточно универсальный – подходит и нравится практически всем детям.

Фантастические герои. Дети любят сказочные истории и верят в волшебство. Для них реальностью является Зубная фея или добрые ангелы. Именно поэтому они с удовольствием выбирают подобные костюмы на новогодние утренники. Ангелом с белыми крылышками может стать как девочка, так и мальчик. Еще один универсальный образ – симпатичный гномик. Также к популярным фантастическим персонажам относят фей, единорогов и др.

Мультипликационные и сказочные персонажи. У каждого поколения детей имеются свои герои. Если раньше на детских утренниках можно было увидеть богатырей, то сейчас приоритеты несколько сместились. Только самые маленькие радуются наряду Белоснежки, Красной Шапочки, пиратов, Буратино или Робин Гуда. Для мальчика 8 лет отличной идеей станет новогодний костюм Человека-паука, Супермена, Железного Человека или других героев Marvel и DC. Девочки готовы принарядится в одеяния Рапунцель, Эльзы из "Холодного сердца" или другой диснеевской принцессы. Растущей популярностью пользуются образы персонажей знаменитого "Гарри Поттера". Маленькие любители фантастики выбирают костюмы джедаев или других персонажей "Звездных войн".

Образы животных. Такие наряды не выходят из моды уже много лет подряд. Меняются материалы, усовершенствуется дизайн. Маски становятся все реалистичнее и привлекательнее. Такие наряды очень любят малыши. Мальчики с удовольствием воплощаются в медвежат, зайчиков и ежиков. Девочки чаще выбирают костюмы белочек или лисичек. При желании можно присмотреть и более экзотические варианты. На детском утреннике можно увидеть маленьких тигрят, львят или пингвинов. Совсем маленького ребенка можно одеть в костюм цыпленка. Наступающий 2024 год пройдет под опекой сказочного Дракона. Так почему бы не задобрить его ярким и оригинальным нарядом.

Неподходящие варианты

Конечно, идей новогодних костюмов у ребенка и его родителей может быть масса, но каждую следует оценить и обдумать. Если праздник будет проходить в школе или другом детском учреждении, то слишком открытые, вызывающие модели точно не подойдут. Это будет неуместно для подобного формата утренников. Также не стоит выбирать наряды:

которые будут непонятны широкому кругу. Конечно, у каждого ребенка свои любимые персонажи, но объяснять каждому значение своего карнавального костюма может оказаться утомительно. Это испортит настроение;

отрицательных персонажей. Конечно, маленький чертенок смотрится мило, но задумайтесь, так ли он уместен на новогоднем утреннике;

оскорбляющие присутствующих или отдельных участников. Не стоит пародировать учителя или своего одноклассника. Ему это вряд ли понравится. Принимайте во внимание чувства других людей.

Заключение

Перебирая новогодние костюмы для детей на утренник, важно обращать внимание на дизайн, качество материалов. Не забудьте уточнить тематику мероприятия и поинтересоваться мнением самого ребенка. Конечно, красивый карнавальный наряд выделит ваше чадо среди сверстников. Но и ребенок должен чувствовать себя в выбранной модели комфортно и уверенно. Удачных вам решений.