Как правильно выбрать новогодний костюм ребенку: важные рекомендации для казахстанцев

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения Казахстана 10 декабря 2024 года рассказали, на что необходимо обращать внимание родителям при выборе карнавального костюма для ребенка, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, новогодний наряд должен быть удобным, не вызывать перегрева, переохлаждения, натирания, сдавливания.

"Желательно, чтобы материал содержал минимум синтетики или имел натуральную подкладку. Качественный карнавальный костюм, в том числе маска, не должны иметь посторонний неприятный химический запах, а также оставлять следы краски, блестков". Пресс-служба КСЭК

В комитете подчеркнули, что немаловажным критерием в выборе новогоднего костюма для ребенка будет также качество пошива и надежность фурнитуры: швы должны быть ровными, резинки и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание кожи.

"Обязательно обращайте внимание на наличие маркировки, в которой должна быть отражена вся информация об изделии: наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, наименование и вид изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья, инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации, размер изделия, при использовании меха – вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный)". Пресс-служба КСЭК

Как отметили в ведомстве, продавец обязан по требованию потребителя ознакомить с товаросопроводительной документацией на продукцию, подтверждающей ее безопасность (сертификат соответствия).

"Принадлежность продукции представленному сертификату можно проверить путем сопоставления идентификационных признаков, указанных на товаре и в сертификате. Обычно идентификационным признаком для одежды является марка производителя либо артикул изделия". Пресс-служба КСЭК

Комитетом в рамках контрольного закупа за 10 месяцев текущего года исследовано 485 образцов одежды и обуви для детей и подростков.

"Из них несоответствующими требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" выявлено 358 образцов, что составляет 73,8%. Из них продукция государств-членов ЕАЭС – 65 (18,2%), других стран – 293 (81,8%). Основными нарушениями являются несоблюдение правил маркировки – 92,7%, несоответствие требованиям по физико-гигиеническим показателям – 7,3%", – заключили в пресс-службе КСЭК.

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