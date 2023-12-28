Как правильно использовать пиротехнику

Новый год – золотое время для торговцев пиротехникой. Ведь какой праздник без хлопушек, фейерверков и салютов. Они прибавляют ему блеска, дарят малышам и взрослым ощущение восторга. Разные виды применяются на общественных мероприятиях и в домашних условиях.

Чтобы праздники прошли весело и без проблем, важно соблюдать правила использования пиротехники.





Виды пиротехники





Пиротехника – это собирательное название обширного разнообразия изделий. Они относятся к разным классам опасности, позволяют создать необходимый эффект. В новогодние праздники наибольшей популярностью пользуются:

салюты. Это качественный вид пиротехники, который состоит из гильз с высотой запуска до 30 м. Они могут быть одноразовыми или перезаряжаемыми. Батарея может включать до нескольких десятков гильз, зажигающихся от одного фитиля;

Это качественный вид пиротехники, который состоит из гильз с высотой запуска до 30 м. Они могут быть одноразовыми или перезаряжаемыми. Батарея может включать до нескольких десятков гильз, зажигающихся от одного фитиля; римские свечи. Картонная гильза в несколько слоев заполняется "начинкой". Фитиль располагается сверху. По мере горения высвобождаются пироэлементы, создавая световое и звуковое сопровождение;

Картонная гильза в несколько слоев заполняется "начинкой". Фитиль располагается сверху. По мере горения высвобождаются пироэлементы, создавая световое и звуковое сопровождение; хлопушки. В корпусе (в виде цилиндра, конфеты, бутылки) из бумаги или тонкого пластика находятся конфетти, серпантин и небольшие сувениры. Для активации устройства следует дернуть за шнурок. Это один из наиболее безопасных вариантов;

В корпусе (в виде цилиндра, конфеты, бутылки) из бумаги или тонкого пластика находятся конфетти, серпантин и небольшие сувениры. Для активации устройства следует дернуть за шнурок. Это один из наиболее безопасных вариантов; ракеты. Представляют собой запускающуюся капсулу, помещенную на деревянной рейке. Могут обеспечивать подъем до 100 м. При этом ракета оставляет огненный след, а при взрыве высвобождаются искры, горящие звезды, парашюты;

Представляют собой запускающуюся капсулу, помещенную на деревянной рейке. Могут обеспечивать подъем до 100 м. При этом ракета оставляет огненный след, а при взрыве высвобождаются искры, горящие звезды, парашюты; бенгальские огни. Могут быть разной длины. Представляют собой металлический стержень, частично покрытый воспламеняющимся составом. При горении последнего образуются яркие серебристые искры. Возможно и цветное свечение, но такие изделия следует применять только на открытом воздухе.

Особенности выбора и хранения пиротехники

Пиротехника – потенциально опасные изделия. Они могут стать причиной пожара, что приводит к порче имущества. Также подобные изделия способны нанести вред здоровью. Именно поэтому важно учитывать специфику приобретения и соблюдать правила обращения с пиротехникой.





Тонкости выбора. Приобретать необходимые для праздника салюты, фейерверки и другую продукцию следует в специализированных торговых точках. В них должны реализовывать только проверенные на безопасность и качество изделия. При покупке следует обращать внимание на упаковку. Коробка должна быть целой, недеформированной и сухой. Любые дефекты могут стать причиной порчи содержимого. Также на упаковке должна присутствовать информация о сертификате и классе опасности, сроке годности и особенностях применения (инструкция по использованию). При отсутствии таких данных от покупки лучше воздержаться, ведь высока вероятность получить некачественный продукт. Это дополнительный фактор опасности.





Специфика хранения. Если вы решили купить пиротехнику заранее, то следует позаботиться о правильном ее размещении. Необходимо поместить ее в сухом, проветриваемом помещении. Нельзя оставлять фейерверки на открытом, неотапливаемом балконе, в ванной или других местах, где они могут отсыреть. Также не рекомендуется размещать их близко к обогревательным приборам. Это может привести к случайному возгоранию или взрыву. Очень важно оградить к ним доступ детям.

Важно! Несоблюдение правил хранения приводит к ухудшению качества пиротехники и снижению срока ее годности.

Особенности использования

Соблюдение правил безопасности при использовании пиротехники позволит избежать многих проблем.

Общие рекомендации производитель обязательно указывает на упаковке изделия.







Какую пиротехнику можно применять в доме. Вся подобная праздничная продукция делится на 5 классов опасности. К пятому и четвертому относят профессиональную продукцию. Третий – это салютные батареи и пиротехнические ракеты. Второй – петарды и наземные фейерверки. Первый самый безопасный. К нему относят хлопушки и бенгальские огни. Именно продукцию первого класса можно использовать внутри помещений. Но и она требует бережного и внимательного применения. Так, нельзя зажигать бенгальские огни возле легкопоспламенимых предметов. Лучше не допускать контакта искр с мишурой, елкой и др. Нельзя запускать пиротехнику и с балкона или лоджии, ведь они являются частью жилого пространства. Также запрещается это делать в местах общего пользования, на крышах, детских площадках и т. д. Несоблюдение правил чревато не только штрафом, но и возникновением пожара.





Можно ли доверить запуск ребенку. В правилах поведения с пиротехникой особо отмечена возможность ее запуска с детьми. Она определяется классом опасности изделия. Не рекомендуется продавать и позволять использовать любые их виды детям младше 12 лет. Салюты и фейерверки должны использовать только совершеннолетние. Причем важно перед этим тщательно изучить инструкцию.





Выбор места для запуска. Оно должно отвечать правилам пожарной безопасности. Нельзя проводить запуск под навесом. Лучше всего подходит открытая площадка или полянка. Ее величина зависит от вида пиротехники. В радиусе 30–100 м не должно быть потенциально пожароопасных объектов: линий электропередач, жилых домов, автостоянок, деревьев. Это позволит не переживать о вероятном возгорании. Зрители должны находиться на расстоянии 25–30 м от точки запуска, с наветренной стороны.





Правила безопасности. Важнейшее из них – соблюдение инструкции от производителя. У каждого вида изделий своя специфика, которую важно учитывать при применении. К общим рекомендациям относят запрет:

носить пиротехнические изделия в карманах, особенно нагрудных;

поджигать петарды и огни в непосредственной близости от лица (оптимально поджигать шнур на расстоянии вытянутой руки), а также держать после воспламенения фитиля;

использовать шумную продукцию после 22:00. Конечно, в новогоднюю ночь соседи поймут их запуски. Но всегда сохраняется вероятность заработать штраф;

применять салюты в сильный ветер. В этом случае радиус опасной зоны возрастает в 3–4 раза;

на направление изделия в сторону людей. Этого нельзя делать даже в шутку;

на использование не по назначению. Недопустим самостоятельный разбор изделия, а также сжигание его частей на костре или другим способом. Если устройство не сработало, не нужно пытаться запустить его повторно. Чтобы его уничтожить, следует погрузить коробку в воду и выдержать не менее 2 суток;

помещать петарды в замкнутые емкости: бутылки, банки и др.;

проводить запуски в состоянии алкогольного опьянения.

Важно! За несоблюдение правил пожарной безопасности и тишины можно получить штраф.

Заключение

Соблюдение правил пользования пиротехникой в новогодние праздники – залог безопасности. Изучение инструкции и выполнение рекомендаций производителя позволит сохранить имущество и здоровье окружающих. Подходите к процессу запуска ответственно, не доверяйте его детям и радуйтесь созданному эффекту, наслаждайтесь праздниками.