Стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию
Фото: pixabay
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал модниц украшать пальцы ног, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Обратите внимание на тенденцию украшать пальцы ног! Оставьте анклеты в прошлом – теперь надевайте любимые кольца и перстни на пальцы ног и обувайте модные вьетнамки или лаконичные мюли! Ну а если боитесь бриллиантовое колечко потерять – ищите обувь с имитацией перстней!" – написал Рогов.
Ранее сообщалось, какой цвет одежды идеально подходит для первого свидания.
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