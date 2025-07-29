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Стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию

модный совет, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 01:51 Фото: pixabay
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов призвал модниц украшать пальцы ног, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Обратите внимание на тенденцию украшать пальцы ног! Оставьте анклеты в прошлом – теперь надевайте любимые кольца и перстни на пальцы ног и обувайте модные вьетнамки или лаконичные мюли! Ну а если боитесь бриллиантовое колечко потерять – ищите обувь с имитацией перстней!" – написал Рогов.

Ранее сообщалось, какой цвет одежды идеально подходит для первого свидания.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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