Стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде
Фото: https://t.me/rogov24
Стилисты-имиджмейкеры разрешили модницам в текущем сезоне носить халаты вместо пальто. А вместо юбок плотные махровые полотенца, сообщает Zakon.kz
Новый тренд показал в своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов.
Рогов прикрепил к публикации фото, на которых модели популярных брендов одеты в халаты, джинсы и уличную обувь. Кроме того, стилист рассказал, что вместо юбок некоторые инфлюэнсеры носят плотные махровые полотенца.
Ранее популярный стилист рассказал, какие стрижки сейчас в тренде.
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