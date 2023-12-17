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Стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде

Стилисты рассказали о самом смелом зимнем тренде в одежде Фото: https://t.me/rogov24
Стилисты-имиджмейкеры разрешили модницам в текущем сезоне носить халаты вместо пальто. А вместо юбок плотные махровые полотенца, сообщает Zakon.kz

Новый тренд показал в своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов.

Рогов прикрепил к публикации фото, на которых модели популярных брендов одеты в халаты, джинсы и уличную обувь. Кроме того, стилист рассказал, что вместо юбок некоторые инфлюэнсеры носят плотные махровые полотенца.

Ранее популярный стилист рассказал, какие стрижки сейчас в тренде.


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