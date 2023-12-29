Топ-5 необычных елок

Традиционно на Новый год во многих странах украшают аккуратную елочку или пышную сосну. Их устанавливают в домах и на центральных городских площадях. Не отстают в желании празднично украсить пространство и многие торговые, общественные центры.

Однако можно подойти к оформлению творчески и придумать более креативное решение. Так думаем не только мы. Предлагаем подборку необычных новогодних елок из разных уголков мира.





Рейтинг оригинальных новогодних деревьев

По всему свету люди негласно соревнуются в создании самого креативного рождественского декора. Причем многие сосредоточили свои старания именно на главном украшении праздника – елке. Ведь в разных странах без нее встреча Нового года не обходится. Предлагаем изучить самые необычные новогодние елки. Может, какая-то из них вам особо понравится и натолкнет на креативное решение.





Ель из бананов. Такая оригинальная идея пришла в голову руководству ливанского города Дамур в канун 2018 года. На реализацию проекта потребовалось около 1200 кг (5000 штук) фруктов. Из них соорудили дерево высотой 8 м. Его украсили шарами и бантами. Получилось необычно и оригинально. Но у этой задумки имеется и другое значение. Для "елки" использовали зеленые бананы. За время праздников они созрели и стали желтыми. После этого дерево разобрали и раздали угощения всем желающим.





Елка из мобильников. Первое подобное творение появилось в 2011 году во вьетнамской провинции Тьен Гьянь, в городе Май Тхо. Чтобы "вырастить" 5-метровое "дерево", потребовалось 2500 мобильных телефонов и две недели работы. Причем использовались неработающие аппараты. Благодаря новогодней иллюминации елка эффектнее смотрится в темное время суток. Целью ее возведения стало не только желание получить оригинальную конструкцию, но и напомнить о необходимости утилизации ненужных гаджетов. В 2018 году в одном из торговых центров Пекина была представлена новая версия елки из смартфонов. На 8-метровое дерево пошло 1005 новых смартфонов Mi Play. Сложность заключалась в необходимости синхронизировать все аппараты. На экран выводилось анимированное изображение с талисманом Xiaomi. Эта инсталляция попала в Книгу рекордов Гиннесса.





Ель из лего. Такая интересная идея была реализована в разных местах. В декабре 2011 года необычную елку из кубиков знаменитого конструктора собрали на лондонском вокзале Сент-Панкрас. Для этого потребовалось 600 тысяч элементов. 1200 елочных украшений также были созданы из Lego. Высота конструкции составила 11,5 метра. В 2014 году елка из лего появилась в Сиднее. Ее превзошло подобное творение, которое создали в Мельбурне уже на следующий год. На "ель" потратили около 500 000 деталей. Высота дерева достигла 10 м. Но не это главное. Изюминкой "зеленой красавицы" стала звезда, на изготовление которой потратили 13 195 кубиков лего и 3456 светодиодов. Конструкция была дополнена другими праздничными элементами: санями Санты, эльфами.





Плавающая елка. Первая подобная конструкция появилась в 1995 году в бразильском Рио-де-Жанейро. Она находится на озере Лагоа-Родригу-ди-Фрейташ и видна издалека. Множество туристов приезжают сюда на рождественские праздники, чтобы среди прочего увидеть это чудо. "Елка" высотой 82 м включает металлические детали общим весом более 540 тонн. Убранство дерева ежегодно обновляется. Оно подбирается под световое шоу. Для освещения использовано 3,3 миллиона огней. Представителями Книги рекордов Гиннесса эта бразильская елка признана самой большой из существующих плавучих.





Ель из муранского стекла. Венецианские мастера-стеклодувы издавна славились своей утонченной продукцией. В 2006 году миру было представлено новое их творение – необычная рождественская елка. Ее автор и вдохновитель проекта – художник Симоне Ченедезе. Конструкция весом в 3 т и высотой 7,5 м состояла из дутого стекла, а именно 1000 специально созданных цветных трубок. Соорудили ее на острове Мурано. Для этого привлекли не только мастеров-стеклодувов, но и архитекторов, которые обеспечивали устойчивость конструкции. Наиболее эффектные фото на фоне необычной елки получаются вечером, когда она подсвечена огнями.





Заключение





Проявив фантазию и подключив творческую жилку, можно создать эффектную и нетривиальную елку. Это позволит сберечь зеленое растение и получить лестные отзывы знакомых. Вдохновляйтесь предложенными идеями или поищите другие варианты, используйте имеющиеся подручные материалы и дерзайте.