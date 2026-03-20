Топ-5 рецептов баурсаков к Наурызу: от классики до необычных вариантов
Баурсаки – это ароматная выпечка, без которой трудно представить праздничный дастархан.
С ними связаны и особые чувства: тепло дома, уважение к гостю, радость встреч и праздников. Считается, что чем щедрее угощение баурсаками, тем благополучнее жилище и тем больше в нем добрых пожеланий. Не случайно именно эта выпечка занимает важное место на Наурыз мейрамы и других значимых событиях.
При этом у баурсаков нет одного единственного рецепта: в разных регионах и казахстанских семьях их готовят по-своему – на дрожжевом или бездрожжевом тесте, на молоке, воде или кефире, с добавлением масла, сахара или даже майонеза.
Классические баурсаки – проверенный рецепт
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 750-800 г.
- Молоко – 100 мл.
- Вода – 100 мл.
- Дрожжи – 1 ст. л (или 40 г свежих).
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Масло растительное – 3 ст. ла.
Как готовить:
Приготовьте опару, смешайте дрожжи, сахар, теплое молоко и немного муки. Через 15 минут добавьте яйцо с солью, масло и постепенно вводите муку. Замесите тесто и оставьте на 1-2 часа. Когда оно увеличится в объеме, сформируйте шарики и обжарьте в большом количестве масла.
Баурсаки на майонезе – быстрый и мягкий вариант
Ингредиенты:
- Мука – 400 г.
- Майонез – 100 г.
- Теплая вода – 150 мл.
- Дрожжи – 1 ч. ложка.
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Как готовить:
В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте просеянную муку, соль и майонез. Замесите мягкое тесто и оставьте на 30 минут. Затем раскатайте пласт толщиной около сантиметра и нарежьте ромбами, затем обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.
Баурсаки на кислом молоке
Ингредиенты:
- Кислое молоко – 500 мл.
- Мука – 2-3 стакана.
- Яйцо – 1 шт.
- Дрожжи – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
Как готовить:
Смешайте все ингредиенты и замесите тесто. Оставьте его на час. Затем сформируйте колбаски, нарежьте на кусочки и дайте им подойти еще 15 минут. Обжарьте в разогретом масле до румяной корочки.
Баурсаки на смеси масел
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг.
- Молоко – 300 мл.
- Вода – 300 мл.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 2 ч. л.
- Дрожжи – 1 ч. л.
Как готовить:
Смешайте молоко, воду, масло, сахар и соль. Добавьте дрожжи, затем муку. Замесите мягкое тесто и дайте ему подняться дважды. После этого раскатайте, нарежьте и обжарьте.
Баурсаки на кефире – пышные и нежные
Ингредиенты:
- Мука – 400 г.
- Кефир – 200 мл.
- Сахар – 80 г.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
Как готовить:
Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте кефир и соду. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему немного отдохнуть, затем сформируйте небольшие кусочки и обжарьте до золотистого цвета.
Баурсаки – это не просто блюдо, а часть культурного кода, которая объединяет поколения. Их аромат наполняет дом ощущением уюта, а процесс приготовления часто становится семейной традицией. В Наурыз особенно важно делиться теплом – и тарелка свежих баурсаков как нельзя лучше справляется с этой задачей. Каким бы ни был выбранный рецепт, главное – готовить с душой и угощать от сердца.