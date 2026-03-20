Топ-5 рецептов баурсаков к Наурызу: от классики до необычных вариантов

Наурыз невозможно представить без щедрого дастархана и ароматных баурсаков – золотистых, пышных и символичных. Эти жареные кусочки теста ассоциируются с солнцем, достатком и гостеприимством. Как приготовить их дома разными способами – в материале Zakon.kz.

Баурсаки – это ароматная выпечка, без которой трудно представить праздничный дастархан.

С ними связаны и особые чувства: тепло дома, уважение к гостю, радость встреч и праздников. Считается, что чем щедрее угощение баурсаками, тем благополучнее жилище и тем больше в нем добрых пожеланий. Не случайно именно эта выпечка занимает важное место на Наурыз мейрамы и других значимых событиях.

При этом у баурсаков нет одного единственного рецепта: в разных регионах и казахстанских семьях их готовят по-своему – на дрожжевом или бездрожжевом тесте, на молоке, воде или кефире, с добавлением масла, сахара или даже майонеза.

Классические баурсаки – проверенный рецепт

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 750-800 г.

Молоко – 100 мл.

Вода – 100 мл.

Дрожжи – 1 ст. л (или 40 г свежих).

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. ла.

Как готовить:

Приготовьте опару, смешайте дрожжи, сахар, теплое молоко и немного муки. Через 15 минут добавьте яйцо с солью, масло и постепенно вводите муку. Замесите тесто и оставьте на 1-2 часа. Когда оно увеличится в объеме, сформируйте шарики и обжарьте в большом количестве масла.

Баурсаки на майонезе – быстрый и мягкий вариант

Ингредиенты:

Мука – 400 г.

Майонез – 100 г.

Теплая вода – 150 мл.

Дрожжи – 1 ч. ложка.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Как готовить:

В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Добавьте просеянную муку, соль и майонез. Замесите мягкое тесто и оставьте на 30 минут. Затем раскатайте пласт толщиной около сантиметра и нарежьте ромбами, затем обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.

Баурсаки на кислом молоке

Ингредиенты:

Кислое молоко – 500 мл.

Мука – 2-3 стакана.

Яйцо – 1 шт.

Дрожжи – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Как готовить:

Смешайте все ингредиенты и замесите тесто. Оставьте его на час. Затем сформируйте колбаски, нарежьте на кусочки и дайте им подойти еще 15 минут. Обжарьте в разогретом масле до румяной корочки.

Баурсаки на смеси масел

Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Молоко – 300 мл.

Вода – 300 мл.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

Дрожжи – 1 ч. л.

Как готовить:

Смешайте молоко, воду, масло, сахар и соль. Добавьте дрожжи, затем муку. Замесите мягкое тесто и дайте ему подняться дважды. После этого раскатайте, нарежьте и обжарьте.

Баурсаки на кефире – пышные и нежные

Ингредиенты:

Мука – 400 г.

Кефир – 200 мл.

Сахар – 80 г.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Как готовить:

Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте кефир и соду. Постепенно введите муку и замесите мягкое тесто. Дайте ему немного отдохнуть, затем сформируйте небольшие кусочки и обжарьте до золотистого цвета.

Баурсаки – это не просто блюдо, а часть культурного кода, которая объединяет поколения. Их аромат наполняет дом ощущением уюта, а процесс приготовления часто становится семейной традицией. В Наурыз особенно важно делиться теплом – и тарелка свежих баурсаков как нельзя лучше справляется с этой задачей. Каким бы ни был выбранный рецепт, главное – готовить с душой и угощать от сердца.