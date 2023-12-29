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Правильный уход за автомобилем

Правильный уход за автомобилем Фото: freepik
Автомобиль для многих становится не только средством передвижения, но и отражением определенного статуса. Независимо от его возраста при должном уходе можно поддерживать работоспособность систем. Не менее важным является внешний вид.

Причем регулярное внимание будет отнимать не так уж и много времени и денег. Если вы не хотите доверить свое транспортное средство профессионалам, то стоит точно понимать, как ухаживать за машиной самостоятельно.

Уход за кузовом

Лакокрасочное покрытие. Регулярный уход позволит продлить срок службы ЛКМ, а ведь каждому автомобилисту известно, что обновить его стоит недешево. Дорожная грязь, мелкие частички битума и камешки, соль и снег негативно сказываются на покрытии. Для качественного мытья машины необходимы специальные средства: автошампуни и полироли. Составы наподобие жидкого стекла создают на поверхности дополнительный защитный слой, который снижает негативное воздействие на ЛКМ солнечного ультрафиолета и птичьего помета.

Стекла и фары. Их состояние влияет на безопасность дорожного движения. По статистике, причиной аварий часто становятся грязные, потемневшие, помутневшие от времени фары. Именно поэтому очень важно правильно ухаживать за ними. Кроме очистителей и полиролей, для стеклянных и зеркальных поверхностей разработаны специальные составы "антидождь". Они образуют тонкую водоотталкивающую пленку, которая не дает каплям оставаться на фарах и стеклах.

Резина и диски. Езда по бездорожью или на высоких скоростях, негативные факторы окружающей среды и техногенного происхождения обусловливают быстрый износ колес. Очистители дисков и шин, чернители резины позволяют поддерживать привлекательный внешний вид и продлят срок службы изделий.

Уход за салоном

Ткань и винил. Это наиболее распространенные материалы для облицовки салонов легковых машин. Тканевые поверхности рекомендуется хотя бы раз в месяц пылесосить. После этого можно нанести очиститель, он освежит покрытие, нейтрализует неприятные запахи и остатки загрязнений. Специальные средства разработаны и для обработки винила.

Кожа. Если салон авто выполнен из натурального материала, то ему требуется особенно тщательный уход. Ведь наряду с эстетичным внешним видом он склонен к пересыханию и растрескиванию. Светлая кожа со временем накапливает загрязнения и темнеет. Также материал склонен к истиранию, появлению царапин и потертостей. Регулярная (не реже раза в три недели) обработка поверхностей специальными полиролями-очистителями поможет поддерживать его эстетичность и практичность.

Пластиковые поверхности. Без регулярного внимания они постепенно теряют свою исходную привлекательность, покрываются слоем пыли и теряют насыщенность оттенка под действием солнечного ультрафиолета. Также материал быстрее стареет, становится более склонным к растрескиванию. Жидкие и аэрозольные средства противодействуют таким изменениям, повышают показатели гигиеничности и эстетичности. Благодаря этому интерьер салона долгое время остается как новый.

Техническое обслуживание

Замена технологических жидкостей. Частота ее проведения прописана в техпаспорте машины. Обычно масло рекомендуется менять через каждые 8-10 тыс. км. Производители некоторых марок авто увеличивают этот показатель до 15 000. Частота также зависит от условий эксплуатации (город или за его пределами), специфика вождения и др. Контроля со стороны водителя еще требуют трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость и т. д.

Своевременная замена расходников. К ним относят фильтры, прокладки и др. Стоят они недорого, но их регулярная замена способствует нормальному функционированию узлов и агрегатов. Регулярность зависит от вида элемента. Периодичность замены основных расходников:

  • масляный фильтр – при замене этой технологической жидкости;
  • высоковольтные провода – каждые 60 000 км;
  • ремень ГРМ – через 60–100 тыс. км;
  • свечи зажигания – после 40 000 км пробега и т. д.

Контроль состояния тормозных колодок и дисков. Во многих современных автомобилях имеются соответствующие датчики, сигнализирующие о необходимости замены элементов тормозной системы. Важно их не игнорировать и своевременно провести обслуживание. Ведь от этого напрямую зависит ваша безопасность. В общих рекомендациях периодичность замены тормозных колодок составляет 30-40 тыс. км.

Особенности зимнего ухода

Те, кто эксплуатирует авто круглый год, должны точно знать, как ухаживать за ним в холодное время года. Специалисты рекомендуют:

  • перед наступлением первых морозов заменить резину на зимнюю;
  • обработать кузов воском. Он защитит лакокрасочное покрытие от образования мелких царапин;
  • приобрести специальные скребки или щетки для удаления снега;
  • использовать специальный размораживатель, который облегчает устранение льда со стекол;
  • вытирать влагу с уплотнителей двери. Это минимизирует вероятность их примерзания.

Автомобиль требует комплексного и регулярного ухода. Это способствует сохранению его исходного внешнего вида и технической исправности. Следовательно, помогает отсрочить более дорогостоящий ремонт. Уход можно проводить самостоятельно. Это дешевле, но требует времени. Профессиональную заботу об авто предлагают в специализированных центрах, на СТО. Выбор всегда остается за вами.

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