Советы

Стилист раскрыла секреты ухода за волосами зимой

советы стилиста, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 15:24 Фото: pixabay
Стилист по волосам Анна Жарова рассказала о том, что зимой кожа головы чаще становится сухой и чувствительной, появляются стянутость и зуд, поэтому особенно важно правильно выстроить уход за ней, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что, при ощущении сухости и дискомфорта стоит выбирать мягкие бессульфатные шампуни и избегать агрессивного ежедневного мытья. Раз в неделю она рекомендовала использовать увлажняющие средства для кожи головы – тоники, сыворотки или лосьоны с успокаивающими компонентами.

"Самая частая ошибка – активно питать длину маслами, но игнорировать состояние кожи головы. А именно кожа задает качество роста и общий комфорт. Зимой кондиционер и маска работают как "защитная пленка": они сглаживают кутикулу, уменьшают трение под шапкой, дают скольжение и уменьшают ломкость", – рассказала Жарова.

Специалист уточнила, что в случае, если кожа головы, напротив, начинает быстрее жирниться из-за ношения головных уборов, стилист советует не "вымывать до скрипа", а нормализовать баланс с помощью мягкого очищения, включая пилинги для кожи головы.

Также стилист рекомендует после каждого мытья использовать кондиционер по длине, отступая от корней и до двух раз в неделю использовать питательную маску. Для тонких волос, быстро теряющих объем, лучше выбирать более легкие увлажняющие формулы.

По ее словам, кремы, сыворотки, легкие масла или спреи помогают уменьшить спутывание под шапкой, защитить концы от ломкости, снизить пушение и электризацию, а также вернуть волосам блеск. Наносить такие средства, говорт эксперт, следует в небольшом количестве, распределяя их по длине, особенно по кончикам.

Ранее эксперт рассказал, как избежать необдуманных покупок после Нового года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
