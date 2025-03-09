Пульт и гаджет в руки: что посмотреть в праздничные выходные

Впереди нас ждут длительные мартовские праздники и погода обещает быть теплой. А это значит, появится отличная возможность сходить в кино и насладиться последними новинками. Zakon.kz собрал пять интересных премьер, которые можно посмотреть уже в эти выходные.

"Оставь это ветру"

Главные герои Эге Языджи и Аслы Мансой – наследники группы компаний Yazman в Турции, которые последний раз виделись в детстве. Спустя годы Эге окончил вуз за границей и вернулся домой. Но после возвращения он отказался управлять компанией своего отца и решил быть простым серфером в маленьком населенном пункте Чешме. А вот Аслы, наоборот, полна амбиций и по приезде сразу заняла пост генерального директора. Она остроумна, имеет стильный стержень и готова на все, чтобы удержать компанию на плаву.



В один момент компания испытывает финансовый кризис, и единственный способ спасти ее – построить огромный отель на берегу, где живет Эге. Единственное, для строительства гостиничного комплекса нужна его подпись. Аслы решительно отправляется в Чешме, чтобы получить ее за несколько часов, а Эге, наоборот, надеется за один день избавиться от общества этой девушки.

"Болмаған балалық шақ"

Дети не выбирают, в какой семье родиться, так и случилось с маленьким героем Акбереном. После смерти его отца их семья оказывается в трудной жизненной ситуации. Мать мальчика в отчаянном состоянии выходит замуж за Калана – жестокого человека, который полностью подавляет ее.

Однако главный герой не намерен терпеть все издательства и хочет освободить маму. Через злость и агрессию мальчик открывает в себе новые способности, но с каждым днем понимает, что истинная сила кроется в любви. Отечественная картина отлично подойдет для тех, кто хочет погрузиться в глубокие размышления о важности семьи, любви и внутренней опоры.

"Настоящая боль"

Американский художественный фильм в жанре комедийной драмы режиссера Джесси Айзенберга вышел в казахстанский прокат в конце февраля 2025 года. Главные роли исполнили сам Айзенберг и Киран Калкин. Наконец-то на экране зрители могут увидеть актера, сыгравшего роль Кевина в фильме "Один дома", но уже повзрослевшего. Кстати, фильм удостоился двух номинаций на "Оскаре" (2025).

В центре сюжета двоюродные братья Дэвид и Бенджи. Повзрослев, они встречаются, чтобы исполнить последнюю просьбу бабушки, но оказываются втянутыми в историю Холокоста. Во время поездки они сталкиваются с давно забытыми ранами, пытаясь вновь понять и простить друг друга.

"Рэкетир 3"

На экраны кинотеатров возвращается культовый казахстанский фильм о мире криминала, рейдерства, коррумпированных чиновников и справедливости. В центре сюжета – Саян, бывший боксер, который отсидел за убийство своего заклятого врага Жана. Его выход на волю не становится для него началом новой жизни, а лишь открывает дверь для новых конфликтов.

После выхода из тюрьмы он сталкивается с сыном убитого, который обещал отомстить ему. Это столкновение двух миров: одного, в котором правят преступные законы, и другого, где месть и ненависть становятся движущими силами. Фильм заставляет задуматься о будущем и показывает, что любые плохие деяния приводят к такому же концу.

"Капитан Америка: Новый мир"

Вселенная Marvel продолжает рассказывать истории про супергероев. На этот раз перед зрителями появится новый Капитан Америка и Халк. Все начинается с того, что принявший присягу президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку Сэма Уилсона на официальную должность.

Но супергерой сомневается и не торопится принимать предложение. В этот же день на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса. Фильм идеально подойдет для любителей супергеройских кинокартин.