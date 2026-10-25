#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Советы

Как не переесть за праздничным столом: шесть советов эксперта

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Праздничные застолья и встречи с друзьями нередко заканчиваются перееданием. Эксперт по питанию Елена Желянина объяснила, почему в компании люди съедают больше обычного и как этого избежать без строгих ограничений, сообщает Zakon.kz.

По словам биотехнолога, эксперта по питанию и активному долголетию Елены Желяниной, в компании люди часто продолжают есть даже после насыщения. Это связано с тем, что блюда долго остаются перед глазами, а разговоры отвлекают от чувства сытости. Кроме того, на аппетит влияет поведение окружающих и желание поддержать компанию.

В беседе с "Доктором Питером" специалист поделилась несколькими рекомендациями, которые помогут избежать переедания.

Не приходите на застолье голодными. Отказ от еды в течение дня ради праздничного ужина может привести к перееданию. Лучше придерживаться привычного режима питания, а за несколько часов до встречи съесть полноценное блюдо с белком, овощами и сложными углеводами.

Выбирайте блюда заранее. Прежде чем наполнять тарелку, осмотрите стол и определите, что действительно хотите попробовать. Необязательно брать все подряд. Если хочется нескольких десертов, можно ограничиться небольшими кусочками.

Избегайте автоматических перекусов. Не держите перед собой большие тарелки с закусками. Лучше положить небольшую порцию или поставить рядом свежие овощи. Во время еды полезно делать паузы и откладывать приборы, чтобы вовремя заметить насыщение.

Не бойтесь отказываться от добавки. Если хозяева предлагают еще еды, необязательно соглашаться из вежливости. Можно поблагодарить за угощение и спокойно объяснить, что вы уже сыты.

Учитывайте влияние алкоголя. Спиртные напитки могут усиливать аппетит и снижать контроль над количеством съеденного. Эксперт советует не употреблять алкоголь натощак, делать паузы и пить воду.

Не устанавливайте жестких запретов. Попытки полностью отказаться от любимых блюд и контролировать каждый кусочек могут усиливать напряжение вокруг еды. Иногда съесть больше обычного вполне нормально.

Желянина рекомендует во время застолья периодически спрашивать себя, действительно ли вы голодны или продолжаете есть только потому, что еда находится рядом. Такой подход поможет лучше замечать сигналы насыщения и самостоятельно решать, когда остановиться.

Ранее эксперты объяснили, как правильно питаться перед тренировкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Диетолог посоветовала, как не переедать на новогодний праздник
15:58, 30 декабря 2023
Как не переесть в новогодний праздник – советы диетолога
ораза айт, еда, блюда, праздник
18:25, 28 марта 2025
Ораза айт-2025: что приготовить и сколько стоит накрыть праздничный стол
девушка под дождем
09:28, 22 января 2025
Как пережить расставание: советы психолога
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аманбеку подниают руку на ковре
14:00, Сегодня
Чемпион Азии Аманбек уступил в четвертьфинале, но может оспорить "бронзу" ЧМ в Астане
Ислам Евлоев на награждении с медалью
13:41, Сегодня
Ислам Евлоев проиграл на ЧМ по борьбе в Астане, но остаётся претендентом на "бронзу"
Олжас Сырлыбай стоит на ковре
13:23, Сегодня
Олжас Сырлыбай уступил иранцу на старте чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане
Юлия Путинцева радуется победе на КБДК
13:03, Сегодня
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в основную сетку WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: