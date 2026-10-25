Как не переесть за праздничным столом: шесть советов эксперта

Праздничные застолья и встречи с друзьями нередко заканчиваются перееданием. Эксперт по питанию Елена Желянина объяснила, почему в компании люди съедают больше обычного и как этого избежать без строгих ограничений, сообщает Zakon.kz.

По словам биотехнолога, эксперта по питанию и активному долголетию Елены Желяниной, в компании люди часто продолжают есть даже после насыщения. Это связано с тем, что блюда долго остаются перед глазами, а разговоры отвлекают от чувства сытости. Кроме того, на аппетит влияет поведение окружающих и желание поддержать компанию.

В беседе с "Доктором Питером" специалист поделилась несколькими рекомендациями, которые помогут избежать переедания.

Не приходите на застолье голодными. Отказ от еды в течение дня ради праздничного ужина может привести к перееданию. Лучше придерживаться привычного режима питания, а за несколько часов до встречи съесть полноценное блюдо с белком, овощами и сложными углеводами.

Выбирайте блюда заранее. Прежде чем наполнять тарелку, осмотрите стол и определите, что действительно хотите попробовать. Необязательно брать все подряд. Если хочется нескольких десертов, можно ограничиться небольшими кусочками.

Избегайте автоматических перекусов. Не держите перед собой большие тарелки с закусками. Лучше положить небольшую порцию или поставить рядом свежие овощи. Во время еды полезно делать паузы и откладывать приборы, чтобы вовремя заметить насыщение.

Не бойтесь отказываться от добавки. Если хозяева предлагают еще еды, необязательно соглашаться из вежливости. Можно поблагодарить за угощение и спокойно объяснить, что вы уже сыты.

Учитывайте влияние алкоголя. Спиртные напитки могут усиливать аппетит и снижать контроль над количеством съеденного. Эксперт советует не употреблять алкоголь натощак, делать паузы и пить воду.

Не устанавливайте жестких запретов. Попытки полностью отказаться от любимых блюд и контролировать каждый кусочек могут усиливать напряжение вокруг еды. Иногда съесть больше обычного вполне нормально.

Желянина рекомендует во время застолья периодически спрашивать себя, действительно ли вы голодны или продолжаете есть только потому, что еда находится рядом. Такой подход поможет лучше замечать сигналы насыщения и самостоятельно решать, когда остановиться.

Ранее эксперты объяснили, как правильно питаться перед тренировкой.