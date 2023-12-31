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Врач рассказал о народных средствах от новогоднего похмелья

Врач рассказал о народных средствах от новогоднего похмелья Фото: pixabay
Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил простые народные средства от похмелья, которые помогут излечить тело и души после возможных обильных возлияний, сообщает Zakon.kz

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Мясников отметил, что стабилизировать состояние после алкогольной интоксикации поможет рассол, кефир или тан.

Можно выпить нежирный куриный бульон или хаш, рассказал специалист. Кофе или чай - тонизирующие средства, которые также помогут прийти в себя.

После распития спиртных напитков в организме падает уровень магния, для его восполнения этого микроэлемента Мясников порекомендовал съесть шоколад с орехами.

Ранее мы публиковали советы диетологов, как не переесть в новогодний праздник.

Елена Вебер
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