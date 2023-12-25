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Какие знаки Зодиака смогут совершить прорыв в карьере в 2024 году

Какие знаки Зодиака смогут совершить прорыв в карьере в 2024 году Фото: freepik
Российский астролог Татьяна Бережная заявила, что в новом году в карьере повезет Овнам, Стрельцам и Весам, сообщает Zakon.kz

По информации mosregtoday.ru Бережная отметила, что успехи и признание будут сопутствовать Овнам в работе, а в мае представители знака смогут улучшить свое финансовое положение. Это может быть с вязано с повышением оклада или с дополнительным заработком.

Серьезный карьерный прорыв ждет в 2024 году Стрельцов. По словам астролога, особенно удачными станут март и апрель. В это время представители знака могут поменять работу, выбрав вакансию с более высокой оплатой или комфортным графиком. Также вероятно продвижение по службе, которое будет сопровождаться существенным повышением зарплаты - Стрельцам будет предложена должность начальника.

Очень стабильно в плане занятости будут ощущать себя и Весы. Они даже смогут исполнить давнюю мечту - начать работать на себя. Звезды будут благоволить этим начинаниям, благодаря чему представители знака смогут быстро сформировать "портфель заказов", которые позволят чувствовать себя независимым. В то же время Весам удастся избежать стрессов и выстроить рабочий режим максимально комфортно.

Ранее астрологи рассказали, к кому любовь нечаянно нагрянет в 2024 году.

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