Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какими будут дни финальной недели уходящего года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, 22-28 декабря пройдут под девизом зрелости и осознанности.

"Подводим итоги, включаем ответственность и принимаем взрослые решения и… будет нам счастье", – написала астролог в своем Telegram-канале.

Понедельник, 22 декабря

Энергия дня: работа, дисциплина, результат. Будет хорошая возможность закрыть дела, навести порядок, поставить точку в рабочих процессах перед Новым годом. Серьезные ошибки впереди, а сейчас можно действовать уверенно.

Не стоит делать:

уходить в эмоции и личные разговоры

лениться в первой половине дня

тратить время на сомнения

Можно:

активно работать до 15:00

закрывать задачи, отчеты, хвосты

использовать дисциплину и концентрацию

Пример: если давно откладывали сложный рабочий вопрос, сегодня он решится быстро и четко.

"Совет: сначала побеждаем, потом отдыхаем. Вечер можно посвятить себе", – отметила Елена Негрей.

Вторник, 23 декабря

Энергия дня: иллюзии в партнерстве, свобода для себя. Есть риск ошибиться в ожиданиях, деньгах и людях.

"Хочется красоты, любви, подарков, но есть риск разочарований... ... Хороший день для размышлений, идей, планирования, но без привязки к партнерам", – пишет астролог.

Не стоит делать:

покупать подарки и тратить деньги

ожидать слишком многого от партнеров

принимать решения "на эмоциях"

Делайте:

думайте о себе и своих желаниях

занимайтесь творчеством, идеями, планами

сохраняйте дистанцию в отношениях

"Пример: если ждешь внимания или инициативы от партнера: лучше не ждать, чтобы не разочароваться. Совет: свобода сегодня – лучшая форма заботы о себе". Елена Негрей

Среда, 24 декабря

Энергия дня: напряжение, резкие решения, риск ошибок. Снова – обманы, иллюзии, неправильные договоренности.

"Резкие слова, желание все бросить, хлопнуть дверью, разорвать связи. Опасный день для отношений, знакомств и корпоративов", – предупреждает астролог.

Не стоит делать:

выяснять отношения

знакомиться и доверять новым людям

покупать подарки, ходить по бутикам

принимать резкие решения

Можно:

замедляться и проверять информацию

ищите компромиссы

берегите отношения и репутацию

Например, если вас будет накрывать желание "все закончить", помните, завтра эти аспекты разойдутся, а последствия могут остаться. Сохраняйте спокойствие – это лучшая коррекция напряженных аспектов.

Четверг, 25 декабря

Энергия дня: интуиция, договоренности, движение вперед. Будут силы действовать и понимание, куда надо двигаться. Это один из самых гармоничных дней недели, до 18:00.

Не стоит делать:

сомневаться в себе

игнорировать внутренние подсказки

тянуть с важными договоренностями

Делайте:

договаривайтесь, общайтесь, встречайтесь

покупайте подарки, посещайте салоны

действуйте мягко, но уверенно

Например, есть важный разговор или покупка, то в этот день все складывается максимально удачно. Доверяйте интуиции, она сегодня работает безупречно.

Пятница, 26 декабря

Энергия дня: завершение, успех, закладка будущего.

"Последняя пятница года несет очень сильный и благоприятный потенциал. Луна в Рыбах соединяет сознательное и бессознательное, усиливая интуицию и внутреннее чутье. Тригон Луны к Юпитеру дает рост, расширение, удачные итоги и большие перспективы. Рядом Северный узел, а значит все, что происходит сегодня, работает на будущее. Корпоративы, рабочие итоги, переговоры, отдых – все может сложиться максимально удачно при правильном настрое", – пишет Негрей.

Не стоит делать:

действовать хаотично

сомневаться в себе

игнорировать внутренние ощущения

Делайте:

подводите итоги года

завершайте важные проекты

участвуйте в корпоративах и встречах

формируйте планы на будущее

"Пример: удачно проходят рабочие моменты, подписание договоренностей, праздничные мероприятия. Совет: стеллиум в Козероге требует четкого плана. Спокойные, продуманные действия дадут мощный результат", – отметила астролог.

Суббота, 27 декабря

Энергия дня: иллюзии утром, конфликты после.

До 11:00 есть риск рассеянности, иллюзий, повышенная чувствительность. Хорошо для воды, уборки, отдыха, но не для решений. После 11:00 – напряжение, споры, конфликты, давление в партнерстве, ощущение "меня не слышат".

Не стоит делать:

выяснять отношения

давить на партнеров

вступать в конфликты

действовать на эмоциях

Можно:

направлять энергию в движение

спорт, активность, прогулки

держите дистанцию в общении

Например, если чувствуем агрессию со стороны, не реагируем, ведь мы знаем сегодняшние аспекты. Лучше выпустить пар через тело, чем через слова. И обязательно соблюдаем технику безопасности.

Воскресенье, 28 декабря

Энергия дня: напор, эмоции, риск травм. Усилится импульсивность и желание действовать напрямую. Вероятны эмоциональные качели, переоценка своих сил и риск травм. Давление, агрессия и попытки заставить других работать не принесут результата.

Не стоит делать:

давить и требовать

доказывать свою правоту

действовать резко и импульсивно

Делайте:

все самостоятельно

спокойно, строго по плану

заботьтесь о себе и близких

Например: лучше сделать все самому, чем тратить силы на конфликты. Совет: строгость к себе, ответственность и внутренний контроль; помощь старшему поколению и спокойные дела пойдут на пользу.

