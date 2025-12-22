Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
По ее словам, 22-28 декабря пройдут под девизом зрелости и осознанности.
"Подводим итоги, включаем ответственность и принимаем взрослые решения и… будет нам счастье", – написала астролог в своем Telegram-канале.
Понедельник, 22 декабря
Энергия дня: работа, дисциплина, результат. Будет хорошая возможность закрыть дела, навести порядок, поставить точку в рабочих процессах перед Новым годом. Серьезные ошибки впереди, а сейчас можно действовать уверенно.
Не стоит делать:
- уходить в эмоции и личные разговоры
- лениться в первой половине дня
- тратить время на сомнения
Можно:
- активно работать до 15:00
- закрывать задачи, отчеты, хвосты
- использовать дисциплину и концентрацию
Пример: если давно откладывали сложный рабочий вопрос, сегодня он решится быстро и четко.
"Совет: сначала побеждаем, потом отдыхаем. Вечер можно посвятить себе", – отметила Елена Негрей.
Вторник, 23 декабря
Энергия дня: иллюзии в партнерстве, свобода для себя. Есть риск ошибиться в ожиданиях, деньгах и людях.
"Хочется красоты, любви, подарков, но есть риск разочарований... ... Хороший день для размышлений, идей, планирования, но без привязки к партнерам", – пишет астролог.
Не стоит делать:
- покупать подарки и тратить деньги
- ожидать слишком многого от партнеров
- принимать решения "на эмоциях"
Делайте:
- думайте о себе и своих желаниях
- занимайтесь творчеством, идеями, планами
- сохраняйте дистанцию в отношениях
"Пример: если ждешь внимания или инициативы от партнера: лучше не ждать, чтобы не разочароваться. Совет: свобода сегодня – лучшая форма заботы о себе".Елена Негрей
Среда, 24 декабря
Энергия дня: напряжение, резкие решения, риск ошибок. Снова – обманы, иллюзии, неправильные договоренности.
"Резкие слова, желание все бросить, хлопнуть дверью, разорвать связи. Опасный день для отношений, знакомств и корпоративов", – предупреждает астролог.
Не стоит делать:
- выяснять отношения
- знакомиться и доверять новым людям
- покупать подарки, ходить по бутикам
- принимать резкие решения
Можно:
- замедляться и проверять информацию
- ищите компромиссы
- берегите отношения и репутацию
Например, если вас будет накрывать желание "все закончить", помните, завтра эти аспекты разойдутся, а последствия могут остаться. Сохраняйте спокойствие – это лучшая коррекция напряженных аспектов.
Четверг, 25 декабря
Энергия дня: интуиция, договоренности, движение вперед. Будут силы действовать и понимание, куда надо двигаться. Это один из самых гармоничных дней недели, до 18:00.
Не стоит делать:
- сомневаться в себе
- игнорировать внутренние подсказки
- тянуть с важными договоренностями
Делайте:
- договаривайтесь, общайтесь, встречайтесь
- покупайте подарки, посещайте салоны
- действуйте мягко, но уверенно
Например, есть важный разговор или покупка, то в этот день все складывается максимально удачно. Доверяйте интуиции, она сегодня работает безупречно.
Пятница, 26 декабря
Энергия дня: завершение, успех, закладка будущего.
"Последняя пятница года несет очень сильный и благоприятный потенциал. Луна в Рыбах соединяет сознательное и бессознательное, усиливая интуицию и внутреннее чутье. Тригон Луны к Юпитеру дает рост, расширение, удачные итоги и большие перспективы. Рядом Северный узел, а значит все, что происходит сегодня, работает на будущее. Корпоративы, рабочие итоги, переговоры, отдых – все может сложиться максимально удачно при правильном настрое", – пишет Негрей.
Не стоит делать:
- действовать хаотично
- сомневаться в себе
- игнорировать внутренние ощущения
Делайте:
- подводите итоги года
- завершайте важные проекты
- участвуйте в корпоративах и встречах
- формируйте планы на будущее
"Пример: удачно проходят рабочие моменты, подписание договоренностей, праздничные мероприятия. Совет: стеллиум в Козероге требует четкого плана. Спокойные, продуманные действия дадут мощный результат", – отметила астролог.
Суббота, 27 декабря
Энергия дня: иллюзии утром, конфликты после.
До 11:00 есть риск рассеянности, иллюзий, повышенная чувствительность. Хорошо для воды, уборки, отдыха, но не для решений. После 11:00 – напряжение, споры, конфликты, давление в партнерстве, ощущение "меня не слышат".
Не стоит делать:
- выяснять отношения
- давить на партнеров
- вступать в конфликты
- действовать на эмоциях
Можно:
- направлять энергию в движение
- спорт, активность, прогулки
- держите дистанцию в общении
Например, если чувствуем агрессию со стороны, не реагируем, ведь мы знаем сегодняшние аспекты. Лучше выпустить пар через тело, чем через слова. И обязательно соблюдаем технику безопасности.
Воскресенье, 28 декабря
Энергия дня: напор, эмоции, риск травм. Усилится импульсивность и желание действовать напрямую. Вероятны эмоциональные качели, переоценка своих сил и риск травм. Давление, агрессия и попытки заставить других работать не принесут результата.
Не стоит делать:
- давить и требовать
- доказывать свою правоту
- действовать резко и импульсивно
Делайте:
- все самостоятельно
- спокойно, строго по плану
- заботьтесь о себе и близких
Например: лучше сделать все самому, чем тратить силы на конфликты. Совет: строгость к себе, ответственность и внутренний контроль; помощь старшему поколению и спокойные дела пойдут на пользу.
Как пройдет сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака, читайте здесь.