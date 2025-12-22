#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога

работа астролога, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:40 Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какими будут дни финальной недели уходящего года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, 22-28 декабря пройдут под девизом зрелости и осознанности.

"Подводим итоги, включаем ответственность и принимаем взрослые решения и… будет нам счастье", – написала астролог в своем Telegram-канале.

Понедельник, 22 декабря

Энергия дня: работа, дисциплина, результат. Будет хорошая возможность закрыть дела, навести порядок, поставить точку в рабочих процессах перед Новым годом. Серьезные ошибки впереди, а сейчас можно действовать уверенно.

Не стоит делать:

  • уходить в эмоции и личные разговоры
  • лениться в первой половине дня
  • тратить время на сомнения

Можно:

  • активно работать до 15:00
  • закрывать задачи, отчеты, хвосты
  • использовать дисциплину и концентрацию

Пример: если давно откладывали сложный рабочий вопрос, сегодня он решится быстро и четко.

"Совет: сначала побеждаем, потом отдыхаем. Вечер можно посвятить себе", – отметила Елена Негрей.

Вторник, 23 декабря

Энергия дня: иллюзии в партнерстве, свобода для себя. Есть риск ошибиться в ожиданиях, деньгах и людях.

"Хочется красоты, любви, подарков, но есть риск разочарований... ... Хороший день для размышлений, идей, планирования, но без привязки к партнерам", – пишет астролог.

Не стоит делать:

  • покупать подарки и тратить деньги
  • ожидать слишком многого от партнеров
  • принимать решения "на эмоциях"

Делайте:

  • думайте о себе и своих желаниях
  • занимайтесь творчеством, идеями, планами
  • сохраняйте дистанцию в отношениях
"Пример: если ждешь внимания или инициативы от партнера: лучше не ждать, чтобы не разочароваться. Совет: свобода сегодня – лучшая форма заботы о себе".Елена Негрей

Среда, 24 декабря

Энергия дня: напряжение, резкие решения, риск ошибок. Снова – обманы, иллюзии, неправильные договоренности.

"Резкие слова, желание все бросить, хлопнуть дверью, разорвать связи. Опасный день для отношений, знакомств и корпоративов", – предупреждает астролог.

Не стоит делать:

  • выяснять отношения
  • знакомиться и доверять новым людям
  • покупать подарки, ходить по бутикам
  • принимать резкие решения

Можно:

  • замедляться и проверять информацию
  • ищите компромиссы
  • берегите отношения и репутацию

Например, если вас будет накрывать желание "все закончить", помните, завтра эти аспекты разойдутся, а последствия могут остаться. Сохраняйте спокойствие – это лучшая коррекция напряженных аспектов.

Четверг, 25 декабря

Энергия дня: интуиция, договоренности, движение вперед. Будут силы действовать и понимание, куда надо двигаться. Это один из самых гармоничных дней недели, до 18:00.

Не стоит делать:

  • сомневаться в себе
  • игнорировать внутренние подсказки
  • тянуть с важными договоренностями

Делайте:

  • договаривайтесь, общайтесь, встречайтесь
  • покупайте подарки, посещайте салоны
  • действуйте мягко, но уверенно

Например, есть важный разговор или покупка, то в этот день все складывается максимально удачно. Доверяйте интуиции, она сегодня работает безупречно.

Пятница, 26 декабря

Энергия дня: завершение, успех, закладка будущего.

"Последняя пятница года несет очень сильный и благоприятный потенциал. Луна в Рыбах соединяет сознательное и бессознательное, усиливая интуицию и внутреннее чутье. Тригон Луны к Юпитеру дает рост, расширение, удачные итоги и большие перспективы. Рядом Северный узел, а значит все, что происходит сегодня, работает на будущее. Корпоративы, рабочие итоги, переговоры, отдых – все может сложиться максимально удачно при правильном настрое", – пишет Негрей.

Не стоит делать:

  • действовать хаотично
  • сомневаться в себе
  • игнорировать внутренние ощущения

Делайте:

  • подводите итоги года
  • завершайте важные проекты
  • участвуйте в корпоративах и встречах
  • формируйте планы на будущее
"Пример: удачно проходят рабочие моменты, подписание договоренностей, праздничные мероприятия. Совет: стеллиум в Козероге требует четкого плана. Спокойные, продуманные действия дадут мощный результат", – отметила астролог.

Суббота, 27 декабря

Энергия дня: иллюзии утром, конфликты после.

До 11:00 есть риск рассеянности, иллюзий, повышенная чувствительность. Хорошо для воды, уборки, отдыха, но не для решений. После 11:00 – напряжение, споры, конфликты, давление в партнерстве, ощущение "меня не слышат".

Не стоит делать:

  • выяснять отношения
  • давить на партнеров
  • вступать в конфликты
  • действовать на эмоциях

Можно:

  • направлять энергию в движение
  • спорт, активность, прогулки
  • держите дистанцию в общении

Например, если чувствуем агрессию со стороны, не реагируем, ведь мы знаем сегодняшние аспекты. Лучше выпустить пар через тело, чем через слова. И обязательно соблюдаем технику безопасности.

Воскресенье, 28 декабря

Энергия дня: напор, эмоции, риск травм. Усилится импульсивность и желание действовать напрямую. Вероятны эмоциональные качели, переоценка своих сил и риск травм. Давление, агрессия и попытки заставить других работать не принесут результата.

Не стоит делать:

  • давить и требовать
  • доказывать свою правоту
  • действовать резко и импульсивно

Делайте:

  • все самостоятельно
  • спокойно, строго по плану
  • заботьтесь о себе и близких

Например: лучше сделать все самому, чем тратить силы на конфликты. Совет: строгость к себе, ответственность и внутренний контроль; помощь старшему поколению и спокойные дела пойдут на пользу.

Как пройдет сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
10:37, 15 декабря 2025
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
10:49, 08 декабря 2025
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
07:32, 13 июля 2023
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: