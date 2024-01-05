Настройтесь на успех: гороскоп на первый месяц года

Астрологи отмечают завершение периода ретроградного Меркурия и начало нового этапа, в котором будет руководить Козерог, настроенный на успех, сообщает Zakon.kz.

Первый месяц зимы заложит основу для успешного года. Ретроградный Меркурий завершает свое движение, помогая нам оставить прошлое позади и продумать следующие шаги. Кроме того, год начинается в созвездии Козерога, что только подогревает желание организоваться и настроиться на успех. Чтобы получить более четкое представление о том, чего следует ожидать, прочтите гороскоп на январь, пишет Bazaar.

Для Овнов главное сейчас – это выдержка. Вы в миллиметре от того, чтобы стать абсолютным победителем в главном для вас деле. Не идите на поводу у эмоций, тем более что провокаций извне может быть предостаточно. Будьте верны себе, ведь эта тактика вас никогда еще не подводила.

Тельцы очень много работали в прошлом году и заслужили успех. И тем не менее вам предстоит еще немного подождать. Проявите выдержку и ни в коем случае не ввязывайтесь в ссоры. Их последствия могут испортить вам всю малину в момент, когда вы будете праздновать триумф.

Если вас назвали мизантропом, не спешите обрушиваться на говорящего с гневливым монологом. Возможно, вы просто очень устали и не замечаете, как задеваете окружающих пусть и справедливой, но красноречивой критикой. Залягте на дно и основательно отдохните. Гороскоп на январь Близнецам обещает: все вскоре встанет на свои места.

У Раков меланхоличное настроение. Сказываются накопленный рабочий стресс и эмоциональная усталость. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, – выключить телефон, заказать еду на дом и абстрагироваться от внешнего мира. Хотя бы на один вечер. Пользу от такого времяпрепровождения вы почувствуете буквально на следующий день.

Львы полны энергии и готовы к свершению новых, интересных дел. Не спешите. Как бы вам ни хотелось взяться за новые проекты, задача номер один сейчас – "подбить" все хвосты и очень четко и рационально рассчитать ресурсы на новый бизнес-период. Эту монотонную скучную работу вы не любите, но именно она станет основой ваших будущих успехов.

Девам необходимо держать нос по ветру и чуть ли не на каждом шагу прислушиваться к своей интуиции. Вполне вероятно, что самые близкие люди, которым вы безоговорочно доверяете, решат втянуть вас в рискованную и бессмысленную авантюру. Не поддавайтесь на уговоры, даже если отказ будет стоить вам дружбы.

На чаше весов ваше душевное спокойствие и принципиальность. Причем последняя, давайте будем честны, зачастую в излишнем количестве и не в самых важных вопросах. Вы и сами знаете, что проще и выгодней беречь здоровье и нервы. Весам гороскоп на январь твердит: пора превратить это знание в практику.

Скорпионам в этом месяце предстоит потрудиться: задач на профессиональном поприще не становится меньше, а дома давние бытовые вопросы грозят поставить семейную идиллию под удар. Соберитесь с силами и "разрулите" все дела. После вы почувствуете облегчение и прилив энергии для новых начинаний.

Стерльцы, вы почувствуете внезапный прилив сил и желание свернуть горы. Используйте это время по максимуму. Сейчас наступает самый благоприятный момент, когда просто необходимо отважиться начать те рискованные и глубоко желанные дела, о которых вы давно думаете. Отбросьте все сомнения и действуйте. Carpe diem!

У Козерогов все идет по плану, то есть с успехом на всех фронтах. В скором времени вас ждет долгожданное продвижение в карьере, в сфере саморазвития ваши титанические усилия откроют новые двери и – о, эврика! – в личной жизни наступят значимые и очень приятные перемены. Наслаждайтесь! Вы это заслужили.

Энергия Водолеев на спаде. Так велит момент. Не расстраивайтесь. Эта пора пришла для того, чтобы вы остановились, подумали над вектором вашей жизни и решили, в каком направлении двигаться дальше. Как говорится, все, что ни делается, – к лучшему.

От каждого по способностям, каждому по потребностям – вот девиз Рыб сейчас. Не ждите, что чувство ответственности само собой придет к кому-то из ваших коллег и подчиненных. В некоторых случаях лучше сказать прямо и даже принять соответствующие административные меры. Так по крайней мере ваши нервы будут целее.

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