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Врачи напомнили, для кого поход в баню может закончиться плачевно

Врачи напомнили для кого поход в баню может закончиться плачевно Фото: freepik
Российский врач Андрей Тяжельников перечислил категории граждан, кому опасно ходить в парную, сообщает Zakon.kz.

Тяжельников в беседе с "Москвой 24" предостерег от посещения бани людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, пороком сердца, патологиями почек и онкозаболеваниями. Кроме того, по его словам, баню лучше исключить в период обострения хронических заболеваний.

"Во время банных процедур могут обостриться инфекционные заболевания, повыситься температура, возникнуть жизнеугрожающее состояние. Под влиянием высокой температуры возникает риск осложнения хронических состояний", – предупредил Тяжельников.

В целом, врач разрешил посещать баню раз в неделю, отметив, что в первый раз лучше всего заходить в парную на три-пять минут и постепенно увеличивать время.

Ранее мы публиковали советы о том, как безопасно сходить в поход зимой.

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